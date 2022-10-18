Підозрюють у хабарі на 722 млн: НАБУ розпочало кримінальне провадження проти Насірова

За версією слідства, ексглава ДФС отримав $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) компаніям його помічника Олега Бахматюка.

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Національне антикорупційне бюро України (НБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про нову підозру колишньому голові Державної фіскальної служби (ДФС), який обіймав цю посаду у 2015-16 роках, та його помічнику. Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Зазначимо, що фахівці не уточнюють, про кого йдеться. Однак у цей період посаду обіймав Роман Насіров, а його помічником був власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк.

[ + – ] Роман Насіров [ + – ] Олег Бахматюк

За версією слідства, Насіров отримав $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) компаніям Бахматюка. За офіційним курсом НБУ на момент скоєння злочину ця сума становила понад 722 млн грн.

Слідство встановило отримання головою ДФС неправомірної вигоди $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу в серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ протягом лютого — серпня 2016 року.

Відомо, що "Плату за послуги", яка в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, колишній голова ДФС отримував на рахунок у різні способи:

через підконтрольну йому іноземну організацію;

компанію, підконтрольну його тестеві та раднику;

через іншу іноземну компанію-"прокладку", залучену радником ексчиновника.

Як встановили НАБУ та САП, відправником коштів була компанія-нерезидент, під контролем власника агрохолдингу Бахматюка.

Також, частину неправомірної вигоди було сформовано безпосередньо із коштів бюджетного відшкодування ПДВ та конвертовано в іноземну валюту.

"У НАБУ та САП є докази, що голова ДФС надавав перевагу виплатам з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб'єктами господарювання (зокрема комунальними підприємствами), які мали на те право", — сказано у повідомленні.

Крім того, це призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще не менше, ніж 2 млн грн пені.

Дії Насірова та його Бахматюка кваліфікували за ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України — підкуп особи, яка надає послуги. Про підозру у підкупі також повідомили і власника агрохолдингу – ч.4 ст. 369 КК України. Оскільки його розташування не встановлено, про підозру йому повідомили заочно.

Інші гучні справи підозрюваних

Колишній голова ДФС Роман Насіров є фігурантом ще однієї кримінальної справи НАБУ. Йому інкримінують незаконні відстрочення сплати податків компаніями депутата-втікача Олександра Онищенка, що завдало шкоди державі на 2 млрд грн.

Олег Бахматюк також підозрюється фахівцями НАБУ у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Нагадаємо, 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру ексглаві НБУ Кирилу Тимошенку. Слідство вважає, що підозрюваний разом із поплічниками вивів з "Укргазбанку" понад 206 млн грн, перебуваючи на посаді голови правління.

Раніше, 7 вересня НАБУ та САП повідомили про підозру нардепу Олександру Трухіну у пропозиції хабара представнику поліції. За даними слідства, політик спробував підкупити правоохоронців, які приїхали на місце події.