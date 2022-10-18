Подозревают во взятке на 722 млн: НАБУ начало уголовное производство против Насирова

По версии следствия, экс-глава ГФС получил $5,5 млн и свыше 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям его помощника Олега Бахматюка.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о новом подозрении бывшему главе Государственной фискальной службы (ГФС), который занимал эту должность в 2015-16 годах, и его помощнику. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Отметим, что специалисты не уточняют, о ком идет речь. Однако в этот период должность занимал Роман Насиров, а его помощником был собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк.

[ + – ] Роман Насиров [ + – ] Олег Бахматюк

По версии следствия, Насиров получил $5,5 млн и свыше 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям Бахматюка. По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления эта сумма составляла более 722 млн грн.

Следствие установило получение председателем ГФС неправомерной выгоды в $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля — августа 2016 г.

Известно, что "Плату за услуги", которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, бывший глава ГФС получал на счет в разные способы:

через подконтрольную ему иностранную компанию;

компанию, подконтрольную его тестю и советнику;

через другую иностранную компанию-"прокладку", привлеченную советником экс-чиновника.

Как установили НАБУ и САП, отправителем средств была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга Бахматюку.

При этом часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту.

"У НАБУ и САП есть доказательства, что глава ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, зато не включал сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право", — сказано в сообщении.

Кроме того, это привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени.

Действия Насирова и его Бахматюка квалифицировали по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — подкуп личности, которая предоставляет услуги. О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга — ч.4 ст. 369 УК Украины. Поскольку местонахождение его не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.

Другие громкие дела подозреваемых

Бывший глава ГФС Роман Насиров является фигурантом еще одного уголовного дела НАБУ. Ему инкриминируют незаконные отсрочки уплаты налогов компаниями депутата-беглеца Александра Онищенко, что нанесло ущерб государству на 2 млрд грн.

Олег Бахматюк также подозревается специалистами НАБУ в хищении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который был предоставленный Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Напомним, 6 октября НАБУ сообщило о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Тимошенко. Следствие считает, что подозреваемый вместе с подельниками вывел из "Укргазбанка" более 206 млн грн, находясь на должности председателя правления.

Ранее, 7 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Александру Трухину в предложении взятки полицейскому. По данным следствия, политик попытался подкупить правоохранителей, которые приехали на место происшествия.