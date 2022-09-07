История о ДТП с Трухиным получила продолжение: НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении

Парламентарий попытался подкупить полицейских, которые приехали на место происшествия, чтобы зафиксировать аварию, считает следствие.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили народному депутату Александру Трухину о подозрении в предложении взятки патрульным полицейским, которые приехали зафиксировать обстоятельства ДТП с участием парламентария в прошлом году. Об этом говорится в заявлении НАБУ от 7 сентября.

По версии следствия, в августе прошлого года Трухин предложил взятку патрульным полицейским в размере 150 тысяч без указания денежной единицы за то, чтобы ему разрешили покинуть место аварии, которая произошла с его участием. На данный момент решается вопрос об избрании нардепу меры пресечения, досудебное расследование в этом производстве продолжается.

В НАБУ напомнили, что расследование инцидента начато 2 февраля этого года генеральным прокурором на основании материалов расследования журналистов.

Отметим, что ведомство прямо не упоминает, что о подозрении сообщено именно Трухину, однако приведенные в заявлении НАБУ факты указывают, что речь идет именно об инциденте с ДТП с его участием.

ДТП с участием Александра Трухина: краткая предыстория

Народный депутат Александр Трухин устроил автомобильную аварию 23 августа 2021 года на въезде в Киев. В результате пострадали 6 человек, в том числе и несовершеннолетние. Тогда сообщалось, что Трухин ехал в автомобиле Audi, который врезался в Ford, после чего это авто въехало в машину Daewoo, где были дети. Сам Трухин в первый раз прокомментировал аварию под Киевом только 7 сентября прошлого года, но не уточнил, был ли он за рулем во время ДТП.

[ + – ] Трухин после ДТП

Позже издание "Украинская правда" публиковала видео, на котором Александр Трухин предлагал полицейскому "решить вопрос" через главу МВД Дениса Монастырского и сказал, что в его машине лежит сумка со "150 тысячами".

Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину "слуги народа" хотели начать собирать подписи за исключение Трухина из фракции в Раде.

Трухина исключили из партии "Слуга народа" 2 февраля после публикации в СМИ расследования о ДТП с его участием.