История о ДТП с Трухиным получила продолжение: НАБУ и САП сообщили нардепу о подозрении
Парламентарий попытался подкупить полицейских, которые приехали на место происшествия, чтобы зафиксировать аварию, считает следствие.
Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили народному депутату Александру Трухину о подозрении в предложении взятки патрульным полицейским, которые приехали зафиксировать обстоятельства ДТП с участием парламентария в прошлом году. Об этом говорится в заявлении НАБУ от 7 сентября.
По версии следствия, в августе прошлого года Трухин предложил взятку патрульным полицейским в размере 150 тысяч без указания денежной единицы за то, чтобы ему разрешили покинуть место аварии, которая произошла с его участием. На данный момент решается вопрос об избрании нардепу меры пресечения, досудебное расследование в этом производстве продолжается.
В НАБУ напомнили, что расследование инцидента начато 2 февраля этого года генеральным прокурором на основании материалов расследования журналистов.
Отметим, что ведомство прямо не упоминает, что о подозрении сообщено именно Трухину, однако приведенные в заявлении НАБУ факты указывают, что речь идет именно об инциденте с ДТП с его участием.
ДТП с участием Александра Трухина: краткая предыстория
Народный депутат Александр Трухин устроил автомобильную аварию 23 августа 2021 года на въезде в Киев. В результате пострадали 6 человек, в том числе и несовершеннолетние. Тогда сообщалось, что Трухин ехал в автомобиле Audi, который врезался в Ford, после чего это авто въехало в машину Daewoo, где были дети. Сам Трухин в первый раз прокомментировал аварию под Киевом только 7 сентября прошлого года, но не уточнил, был ли он за рулем во время ДТП.
Позже издание "Украинская правда" публиковала видео, на котором Александр Трухин предлагал полицейскому "решить вопрос" через главу МВД Дениса Монастырского и сказал, что в его машине лежит сумка со "150 тысячами".
Перед началом полномасштабного вторжения России в Украину "слуги народа" хотели начать собирать подписи за исключение Трухина из фракции в Раде.
Трухина исключили из партии "Слуга народа" 2 февраля после публикации в СМИ расследования о ДТП с его участием.