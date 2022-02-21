"Слуги народа" собирают подписи за исключение Кузьминых и Трухина из фракции

Ранее подобная процедура применялась при исключении из фракции "Слуги народа" депутатов Артема Дмитрука и Людмилы Буймистер.

"Слуга народа" начнет сбор подписей за исключение из своей фракции в Верховной Раде народных депутатов Александра Трухина и Сергея Кузьминых, заподозренных в коррупции. Об этом в Telegram сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

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"Только что завершилось заседание фракции. Заявление главы фракции Давида Арахамии: Народным депутатам от "Слуги Народа" будут розданы подписные письма для сбора голосов об исключении из своего состава Александра Трухина и Сергея Кузьминых", — написала Палийчук.

Она также добавила, что подобная процедура применялась ранее фракцией при исключении Людмилы Буймистер (за голосование "против" законопроекта "об олигархах") и Артема Дмитрука (за разногласия с однопартийцами).

Трухин: ДТП, взятка, неповиновение партии

Как ранее писал Фокус, народного депутата Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа" 2 февраля после публикации расследования о ДТП с его участием летом 2021 года. Напомним, после аварии под Киевом, депутат предлагал патрульному полицейскому взятку. По этому факту против Трухина правоохранители возбудили уголовное производство.

После исключения из рядов "слуг народа" Александр Трухин заявил, что он не собирается сдавать свой депутатский мандатмандат и продолжит работу в Верховной Раде.

Кузьминых: "полумиллионная помощь"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Народного депутата Сергея Кузьминых 28 января "при получении неправомерной выгоды". По версии правоохранителей, нардеп за 558 тысяч гривен обещал помочь заключить соглашения между частными предприятиями и больницей в Житомирской области.