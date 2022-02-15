Есть еще невыполненные вещи: "слуга" Трухин не собирается сдавать мандат нардепа (видео)

Нардеп акцентировал внимание на своей активной работе в парламентских рабочих группах и отрицал свою причастность к закулисным договоренностям в партаменте.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Трухин не будет сдавать мандат и продолжит работу в парламенте. Своими планами на будущее народный избранник поделился с Bihus.Info.

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"Мне мандат доверили люди, я работаю и есть определенные неисполненные вещи, которые я должен сделать в должности народного депутата. Когда, наверное, закончу, тогда наверняка будут какие-то мысли, вопросы… ", – сказал Трухин.

Также депутат заметил, что в любой деятельности человека должен быть смысл. На вопрос журналистов о том, почему он так часто в последнее время посещает Офис президента, Трухин ответил, что это обусловлено текущими рабочими моментами.

"Обычные рабочие группы, которые позволяют нам выполнять экономическую повестку дня", — подчеркнул он.

Также народный избранник категорически отрицал какое-либо причастие к сбору голосов в парламенте для инициатив власти.

"Это надуманная информация, это точно не про меня. Посмотрите — я простой человек, который ходит пешком по улице", — сказал Трухин.

Напомним, по информации СМИ Трухин не утратил вес в парламенте после исключения из партии "Слуга народа" после скандала с ДТП. Он по-прежнему влияет на большинство нардепов бюджетного комитета Рады.

Напомним, что Трухина исключили из партии "Слуга народа" 2 февраля этого года после публикации расследования о ДТП с его участием.

Трухин после аварии говорил, что позвонит министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и "договорится". Позже глава МВД заявил о негативном отношении к просьбам "порешать". "Tсли бы он мне позвонил, был бы послан в тот же момент", – сказал Монастырский.

Против Трухина открыто уголовное производство за попытку дать взятку патрульному, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.