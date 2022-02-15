Трухин влияет на большинство нардепов бюджетного комитета Рады, – Bihus.Info

Передачу контроля над комитетом начали летом прошлого года, а в сентябре уже нужно было "решать вопросы", утверждают расследователи проекта. ДТП под Киевом не уменьшило влияние исключенного из партии "Слуга народа" нардепа.

Нардеп Александр Трухин, угодивший в скандал с ДТП под Киевом, с сентября прошлого года контролирует большинство членов бюджетного комитета Верховной Рады Украины. Об этом сообщили журналисты-расследователи проекта Bihus.Info.

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Трухин влияет на 20 нардепов из 34 членов комитета. После ДТП с его участием и последующего исключения из партии "Слуга народа" его влияние не уменьшилось, утверждают авторы.

Подготовка к получению контроля Трухина над бюджетным комитетом началась летом прошлого года, констатировали журналисты.

"Член комитета, "слуга народа" Арсений Пушкаренко выразил недовольство работой официального главы комитета Юрия Аристова и сказал, что в сентябре нужно "решать вопросы", – отмечается в материале.

[ + – ] Расследование о контроле бюджетного комитета Рады

Встреча в офисе Молотка

В начале сентября 2021 года члены бюджетного комитета, которых не контролирует Аристов, провели непубличную встречу в бэк-офисе депутата "За будущее" Игоря Молотка в бизнес-центре "Парус".

Молоток подтвердил журналистам факт встречи и заявил, что на нее пришли 24 человека.

[ + – ] Молоток омтетил, что на неформальную встречу пришли 24 члена бюджетного комитета

Нардепы говорили о плане изменения части кадров в комиссии и подкомитете, влияющих на распределение бюджетных денег, сообщается в расследовании.

"Обсуждалось, что это должно быть сделано в присутствии министра финансов Сергея Марченко. Министр должен понимать, кто действительно контролирует комитет", – подчеркнула редакция проекта.

По сведениям Bihus.Info, Молоток 21 сентября во время представления на комитете бюджета на 2022 год просил главу комитета проголосовать за некоторые кадровые вопросы, в том числе по замене главы подкомитета, но Аристов отказался это делать.

"Нардепы собрались без него и изменили план на заседание, а потом в присутствии Аристова сменили главу подкомитета по бюджетному кодексу на близкого к Трухину "слугу" Арсения Пушкаренко", – заключили авторы.

Напомним, что Трухина исключили из партии "Слуга народа" 2 февраля этого года после публикации расследования о ДТП с его участием.

Трухин после аварии говорил, что позвонит министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому и "договорится". Позже глава МВД заявил о негативном отношении к просьбам "порешать". "Tсли бы он мне позвонил, был бы послан в тот же момент", – сказал Монастырский.

Против Трухина открыто уголовное производство за попытку дать взятку патрульному, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.