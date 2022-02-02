Нардеп Александр Трухин исключен из партии "Слуга народа", — глава политсилы (фото)

Нардепы, по словам Елены Шуляк, должны как можно быстрее провести заседание для исключения Александра Трухина из состава парламентской фракции.

Народный депутат Александр Трухин был исключен из партии "Слуга народа" после публикации видео с места ДТП на Бориспольской трассе. Об этом сообщила спикер парламентской фракции Юлия Палийчук.

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Решение об исключении Александра Трухина из партии "Слуга народа" было утверждено руководителем политической силы Еленой Шуляк в среду, 2 февраля.

"Это означает прекращение его полномочий как главы Полтавской областной организации партии", — объяснила в своем заявлении председатель политсилы.

Елена Шуляк также призвала парламентскую фракцию "Слуга народа" как можно быстрее провести заседание для рассмотрения инцидента с ДТП под Киевом с участием Александра Трухина для "принятия решения" (исключение из состава фракции — ред.).

[ + – ] Александр Трухин исключен из партии "Слуга народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что президентская политсила инициирует внеочередное заседание Верховной Рады после публикации расследования, которое было посвящено ДТП под Киевом.

По его словам, в последнее время у парламентариев накопилось множество вопросов, связанных с уголовными производствами, в которых фигурируют нардепы Сергей Кузьминых, Артем Дмитрук, Александр Трухин, Петр Порошенко, Виктор Медведчук и Олег Воронько. Давид Арахамия подчеркнул, что ни одна политсила не должна покрывать людей, которые "должны понести ответственность за свои поступки".

"Я инициирую проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором мы должны заслушать министра внутренних дел, генерального прокурора и председателя ГБР по делам народных депутатов", — продолжил глава фракции и добавил, что "закон один для всех".

[ + – ] Арахамия инициирует внеочередное заседание Рады из-за Александра Трухина

Отметим, что 1 февраля было опубликовано расследование издания "Украинской правды", которое посвящено ДТП под Киевом с участием нардепа от "Слуги народа" Александром Трухиным. В своем материале журналисты использовали видео, которое было снято нагрудной камерой полицейского. На видеоролике можно увидеть, как Александр Трухин уговаривает правоохранителей отпустить его, отказывается проходить медосвидетельствование и намекает на взятку.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на расследование журналистов и призвал Александра Трухина добровольно покинуть ряды президентской силы. Парламентарий также пригрозил коллеге принудительным исключением, если участник ДТП на Бориспольской трассе откажется выходить из фракции.