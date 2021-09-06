Дело о ДТП с Трухиным передано в ГБР, ответы скоро будут получены, – Монастырский

Следователи ГБР начали расследовать дело 2 сентября, сейчас они изучают доказательную базу, собранную полицией.

Поскольку Государственное бюро расследований (ГБР) занимается делами, в которых фигурируют народные депутаты Украины, в ГБР было передано дело о ДТП с участием депутата Верховной Рады от "Слуги народа" Александра Трухина на Бориспольской трассе. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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Глава МВД выразил уверенность в том, что в ближайшее время ответы на все имеющиеся вопросы касательно данного происшествия будут получены. Каких-то иных подробностей расследования министр раскрывать не стал.

Дело было передано 2 сентября.

Вместе с тем само ГБР уже разыскивает свидетелей аварии и призывает предоставить следователям имеющуюся информацию. По предварительным данным, автомобиль, в котором, вероятно, пребывал Трухин, не соблюдал дистанцию, из-за чего въехал в другое авто, которое ехало впереди. В результате столкновения повреждения получил еще один автомобиль, пострадали шестеро человек.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения).

По состоянию на сейчас следователи ГБР уже проводят расследование и изучают доказательную базу, собранную сотрудниками полиции.

Что известно о ДТП с участием Трухина

Напомним, что авария с участием Трухина произошла на Бориспольской трассе 23 августа. По предварительной версии следствия, автомобиль Audi, за рулем которого, по некоторым данным, был нардеп, врезался в Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. В результате пострадали шесть человек, среди них двое детей.

СМИ начали освещать данное ЧП, однако спустя некоторое время около 30 изданий удалили эту информацию со своих сайтов. Сотрудник автомобильного проекта "Зупини_Лося" Константин Андриюк сообщал, что за удаление материала СМИ получали от 200 долларов в качестве вознаграждения.

О том, что партия "Слуга народа" не имеет отношения к удалению материалов, позже заявил ее лидер Александр Корниенко.

2 сентября сообщалось, что журналист издания "Стоп коррупции" встретил народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Трухина на выходе из Днепропетровской областной государственной администрации. Отвечать на вопросы журналиста нардеп не стал, он лишь скрылся в неизвестном направлении.