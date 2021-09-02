Добиться ответов не удалось: нардепа Трухина нашли под Днепром (видео)

Журналист встретил парламентария на выходе из областной администрации, однако тот скрылся от него в неизвестном направлении.

Журналист издания "Стоп коррупции" встретил народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Трухина на выходе из Днепропетровской областной государственной администрации. Политик проигнорировал вопросы о недавнем ДТП с его участием. Об этом свидетельствует видео, обнародованное изданием в Facebook.

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На кадрах можно увидеть, как Трухин в медицинской маске и очках выходит из здания Днепропетровской ОГА. Встретивший его журналист задал нардепу вопросы касательно автомобильной аварии с шестью пострадавшими. Однако депутат в ответ промолчал и скрылся от журналиста в неизвестном направлении.

[ + – ] Трухин ушел от вопросов журналиста о ДТП

Что известно о ДТП с участием Трухина

Авария произошла на Бориспольской трассе 23 августа. По предварительной версии следствия, автомобиль Audi врезался в Ford, который, в свою очередь, протаранил Daewoo. В результате пострадали шесть человек, среди них двое детей. Как сообщала полиция Киева, один из свидетелей ДТП видел, что за рулем Audi в момент аварии находился нардеп Трухин. Однако, по словам правоохранителей, "другие свидетели отрицают эти показания".

Около 30 различных украинских изданий после аварии также сообщили, что за рулем Audi находился народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Трухин. Однако спустя некоторое время они удалили эту информацию со своих сайтов. Сотрудник автомобильного проекта "Зупини_Лося" Константин Андриюк сообщал, что за удаление материала СМИ получали от 200 долларов в качестве вознаграждения.

В свою очередь лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политическая сила не имеет отношения к удалению материалов об аварии с сайтов украинских изданий.

Также журналисты сообщали, что Трухин ранее был включен в состав украинской делегации по поездке президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако сначала Офис президента, а затем и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опровергли эту информацию.

31 августа полиция объявила о передаче дела о ДТП Государственному бюро расследований в связи с тем, что "среди фигурантов есть спецсубъект — народный депутат Украины.

Спустя больше недели после аварии Трухин сообщил журналистам, что не собирался скрывать свое пребывание на месте аварии и "способствовал сотрудникам полиции" в сборе информации о ДТП. По его словам, в результате аварии он получил черепно-мозговую травму и гипертонический криз. Также он добавил, что "не готов к излишней публичности". "Наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках", — добавил нардеп.