Домогтися відповідей не вдалося: нардепа Трухіна знайшли під Дніпром (відео)

Журналіст зустрів парламентарія на виході з обласної адміністрації, проте той сховався від нього в невідомому напрямку.

Журналіст видання "Стоп корупції" зустрів народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна на виході з Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Політик проігнорував питання про нещодавню ДТП з його участю. Про це свідчить відео, оприлюднене виданням у Facebook.

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На кадрах можна побачити, як Трухін у медичній масці та окулярах виходить з будівлі Дніпропетровської ОДА. Журналіст, який зустрів його, поставив нардепу питання щодо автомобільної аварії із шістьма потерпілими. Однак депутат у відповідь промовчав і сховався від журналіста в невідомому напрямку.

[ + – ] Трухін пішов від запитань журналіста про ДТП

Що відомо про ДТП за участю Трухіна

Аварія сталася на Бориспільській трасі 23 серпня. За попередньою версією слідства, автомобіль Audi врізався у Ford, який, зі свого боку, протаранив Daewoo. Унаслідок постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Як повідомляла поліція Києва, один зі свідків ДТП бачив, що за кермом Audi в момент аварії перебував нардеп Трухін. Однак, за словами правоохоронців, "інші свідки заперечують ці свідчення".

Майже 30 різних українських видань після аварії також повідомили, що за кермом Audi перебував народний депутат із фракції "Слуга народу" Олександр Трухін. Однак через деякий час вони видалили цю інформацію зі своїх сайтів. Співробітник автомобільного проєкту "Зупини_Лося" Костянтин Андріюк повідомляв, що за видалення матеріалу ЗМІ отримували від 200 доларів як винагороду.

Зі свого боку лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що політична сила не причетна до видалення матеріалів про аварію із сайтів українських видань.

Також журналісти повідомляли, що Трухін раніше був включений до складу української делегації поїздки президента Володимира Зеленського у Вашингтон. Однак спочатку Офіс президента, а потім і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростували цю інформацію.

31 серпня поліція оголосила про передання справи про ДТП Державному бюро розслідувань у зв'язку з тим, що "серед фігурантів є спецсуб'єкт — народний депутат України.

Через більш як тиждень після аварії Трухін повідомив журналістам, що не збирався приховувати своє перебування на місці аварії і "сприяв співробітникам поліції" в зборі інформації про ДТП. За його словами, внаслідок аварії він отримав черепно-мозкову травму та гіпертонічний криз. Також він додав, що "не готовий до зайвої публічності". "Спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників", — додав нардеп.