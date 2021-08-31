У МЗС відреагували на "включення" нардепа Трухіна в делегацію для візиту в США

Народних депутатів немає в складі української делегації, яка на чолі з Володимиром Зеленським вирушила в США.

У МЗС України спростували чутки про участь нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який потрапив у скандал з ДТП, у складі української делегації у Вашингтоні. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в коментарі журналістам у столиці США.

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Раніше ряд ЗМІ публікував інформацію про те, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі виступила проти включення нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна до складу української делегації для візиту до Вашингтона.

Видання The Unfiltered Lens приписало Ненсі Пелосі такі слова: "Водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння є серйозним правопорушенням, і такі люди не можуть бути включені до складу делегації високого рівня. Києву варто уникати послуг Олександра Трухіна хоча б до повного, прозорого і всебічного розслідування".

Однак, офіційного підтвердження цієї інформації немає. Головред фактчекінгового проекту "По той бік новин" Олена Романюк назвала видання The Unfiltered Lens "зливним бачком" і попередила, що підтверджень слів Пелосі на інших ресурсах немає.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагували на чутки навколо Олександра Трухіна і зазначив, що в складі української делегації у Вашингтоні немає народних депутатів.

Міністр закордонних справ також назвав склад української делегації "нормальним".

Включення Олександра Трухіна до складу української делегації в США спростували раніше в Офісі президента. У коментарі Фокусу радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що "слуга народу" не поїде в складі делегації в США, де відбудеться зустріч Зеленського і Байдена. За словами Подоляка, Олександр Трухін ніколи не відвідував публічні заходи в складі делегації Володимира Зеленського.

"Слуга народу" Трухін потрапив у ДТП — подробиці скандалу

Нардеп і глава полтавського осередку "Слуги народу" Євген Трухін потрапив у ДТП під Києвом ще 23 серпня. Ряд українських ЗМІ висвітлював інцидент з нардепом, однак пізніше новини про ДТП з Трухіним зникли з 30 українських інформаційних ресурсів.

Шеф-редактори видань стверджували, що після висвітлення ДТП їм стали надходити прохання видалити або відредагувати новини про аварію за участю Трухіна за грошову компенсацію.

На ДТП з Олександром Трухіним відреагував і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. За його словами, ЗМІ повинні назвати, хто саме пропонував гроші за зняття новин за участю Трухіна. Дмитро Разумков розраховує, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін сам прокоментує ДТП під Києвом.