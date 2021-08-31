В МИД отреагировали на "включение" нардепа Трухина в делегацию для визита в США

Народных депутатов нет в составе украинской делегации, которая во главе с Владимиром Зеленским отправилась в США.

В МИД Украины развеяли слухи об участии нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, угодившего в скандал с ДТП, в составе украинской делегации в Вашингтоне. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии журналистам в столице США.

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Ранее ряд СМИ публиковали информацию о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила против включения нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина в состав украинской делегации для визита в Вашингтон.

Издание The Unfiltered Lens приписало Нэнси Пелоси следующие слова: "Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения является серьезным правонарушением, и такие люди не могут быть включены в состав делегации высокого уровня. Киеву следует избегать услуг Александра Трухина хотя бы до полного, прозрачного и всестороннего расследования".

Однако, официального подтверждения этой информации нет. Главред фактчекингового проекта "По ту сторону новостей" Алена Романюк назвала издание The Unfiltered Lens "сливным бачком" и предупредила, что подтверждений слов Пелоси на других ресурсах нет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировали на слухи вокруг Евгения Трухина и отметил, что в составе украинской делегации в Вашингтоне нет народных депутатов.

Министр иностранных дел также назвал состав украинской делегации "нормальным".

Информацию о включении Александра Трухина в состав украинской делегации в США опровергли ранее в Офисе президента. В комментарии Фокусу советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "слуга народа" не поедет в составе делегации в США, где состоится встреча Зеленского и Байдена. По словам Подоляка, Евгений Трухин никогда не посещал публичные мероприятия в составе делегации Владимира Зеленского.

"Слуга народа" Трухин попал в ДТП — подробности скандала

Нардеп и глава полтавской ячейки "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом еще 23 августа. Ряд украинских СМИ освещало инцидент с нардепом, однако позже новости о ДТП с Трухиным исчезли с 30 украинских информационных ресурсов.

Шеф-редакторы изданий утверждали, что после освещения ДТП им стали поступать просьбы удалить или отредактировать новости об аварии с участием Трухина взамен на денежную компенсацию.

На ДТП с Александром Трухиным отреагировал и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его словам, СМИ должны назвать, кто именно предлагал деньги за снятие новостей с участием Трухина. Дмитрий Разумков рассчитывает, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин сам прокомментирует ДТП под Киевом.