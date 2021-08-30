В ОП спростували, що "слугу" Трухіна включали в делегацію Зеленського щодо поїздки в США

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що парламентарій раніше ніколи не був у складі президентських делегацій на будь-яких заходах.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував поширену низкою журналістів, блогерів і Telegram-каналів інформацію про те, що нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який опинився в центрі скандалу з ДТП, є членом делегації президента Володимира Зеленського, з якою той поїхав до Вашингтона на зустріч з американським лідером Джо Байденом. Про це Подоляк сказав у коментарі журналісту "Фокуса".

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"Навіть близько такого немає. Ніколи у нас в делегації не був Трухін. Взагалі в принципі", — заявив радник глави ОП.

Подоляк наголосив, що Трухін "ніколи ні на яких заходах не був у складі президентської делегації".

"Тим більше в США. Він у нас ніколи не був ні на яких внутрішніх заходах, а тут він раптом поїде в американську поїздку. З чого вони це взяли?" — запитав Подоляк.

"Слуга народу" Трухін потрапив у ДТП: подробиці інциденту

ДТП під Києвом за участю нардепа та керівника осередку партії "Слуга народу" в Полтавській області Олександра Трухіна відбулося 23 серпня. Про це спершу написала низка ЗМІ, проте пізніше матеріали про інцидент зникли з більш, ніж 30 інформаційних ресурсів. Шефредактори деяких видань повідомляли, що їм надходили прохання видалити або відредагувати новини про ДТП за участю Трухіна за грошову винагороду.

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У понеділок же, 30 серпня, низка журналістів, блогерів і Telegram-каналів поширили інформацію про те, що Трухін включений до делегації Зеленського, з якою той відправився на зустріч із Байденом.

Відзначимо, літак із президентом України вже вилетів до Вашингтона. Його зустріч з американським лідером відбудеться в середу, 1 вересня. Раніше планувалося, що президенти України та США побачаться 31 серпня, проте програму візиту довелося змінити, оскільки останній день літа — дата закінчення евакуації американських дипломатів і військових із Афганістану.