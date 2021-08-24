Директор ЦРУ таємно зустрічався з одним з лідерів талібів в цей понеділок, — ЗМІ

США не встигають завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня — дати, встановленої талібами.

Президент США Джо Байден направив керівника ЦРУ на зустріч з фактичним лідером талібів. Причиною цього стало те, що США не встигають завершити евакуацію з Афганістану до крайнього терміну, встановленого талібами. Про це пише NBS News з посиланням на високопоставленого дипломата в регіоні й інше джерело, знайоме з цим питанням.

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У понеділок, 23 серпня, директор ЦРУ Вільям Бернс провів в Кабулі таємну зустріч з політичним лідером талібів Абдулом Гані Барадара, повідомила газета Washington Post.

Fox News також повідомило про зустріч з посиланням на неназваного чиновника США.

ЦРУ відмовилося коментувати цю інформацію, пославшись на правило ніколи не обговорювати поїздки і зустрічі свого директора.

Білий дім не відповів на запит про коментар.

Раніше "Талібан" заявив, що 31 серпня — крайній термін для евакуації іноземців з Афганістану.

Минулого тижня Байден сказав, що американські війська можуть залишитися в Афганістані після крайнього терміну, щоб евакуювати американців.

У понеділок, 23 серпня, два джерела талібів повідомили агентству Reuters, що вони не продовжать крайній термін відходу західних військ з країни.

Нагадаємо, "Талібан" вимагає, щоб війська США і Великобританії були виведені з Афганістану в установлений термін, інакше погрожують "наслідками". Про це повідомив прессекретар Талібану Сухейль Шахін. "Це червона лінія. Президент Байден оголосив, що 31 серпня будуть виведені всі збройні сили. Тому, якщо вони продовжать терміни, це означає розширення окупації, хоча в цьому немає ніякої необхідності. Якщо США або Великобританія будуть шукати відстрочки для продовження евакуації — відповідь буде негативною. Або будуть наслідки", — заявив Шахін.