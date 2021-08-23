Червоні лінії. Талібан поставив ультиматум щодо виведення військ США з Афганістану

Таліби загрожують наслідками, якщо війська не будуть виведені з країни у встановлений термін.

Талібан вимагає, щоб війська США і Великобританії були виведені з Афганістану в установлений термін, інакше погрожують "наслідками". Про це повідомив прес-секретар Талібану Сухейль Шахін в інтерв'ю Sky News.

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"Це червона лінія. Президент Байден оголосив, що 31 серпня будуть виведені всі збройні сили. Тому, якщо вони продовжать терміни, це означає розширення окупації, хоча в цьому немає ніякої необхідності. Якщо США або Великобританія будуть шукати відстрочки для продовження евакуації — відповідь буде негативна. Або будуть наслідки ", — заявив Шахін.

За даними США, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон збирається просити Джо Байдена продовжити крайній термін для виведення американських військ з Афганістану, щоб евакуювати більшу кількість біженців.

У свою чергу, Сухейль Шахін прокоментував кадри з аеропорту Кабула, коли місцеві жителі намагалися будь-якою ціною покинути країну. Представник Талібану назвав ситуацію — "економічною міграцією".

"Запевняю вас, це не через стурбованість або страх. Вони хочуть жити в західних країнах, і це свого роду економічна міграція, тому що Афганістан — бідна країна, і 70% населення живуть за межею бідності, тому всі хочуть потрапити в західні країни. Справа не в тому, що вони налякані ", — підкреслив Сухейль Шахін.

Також він прокоментував записи, де розшукують колишніх державних службовців та повідомлення про закриття шкіл для дівчаток в деяких провінціях.

"Це все фейковий новини. Можу вас запевнити, що наші опоненти вже не в перший раз поширюють інформацію, що не має нічого спільного з реальністю", — говорить прес-секретар Талібану.

В останні дні 300 студентів, в основному дівчат, евакуювали в Катар в цілях безпеки. В Афганістані багато жінок і дівчат бояться втратити свої права при правлінні Талібану.

"Вони нічого не втратять. Тільки якщо у них не буде хіджабу, якщо ж у них буде хіджаб ... жінки будуть мати ті ж права, що і в інших країнах, але в хіджабі", — підсумував Шахін.

Нагадаємо, Північний альянс висунув вимоги Талібану, серед яких соціальна справедливість, рівність, права і свобода для всіх. В іншому випадку, Талібану обіцяють повстання по всій країні.