Директор ЦРУ секретно встречался с одним из лидеров талибов в этот понедельник, – СМИ

США не успевают завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа – даты, установленной талибами.

Президент США Джо Байден направил руководителя ЦРУ на встречу с фактическим лидером талибов. Причиной этого стало то, что США не успевают завершить эвакуацию из Афганистана до крайнего срока, установленного талибами. Об этом пишет NBS News со ссылкой на высокопоставленного дипломата в регионе и другой источник, знакомый с этим вопросом.

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В понедельник, 23 августа, директор ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле секретную встречу с политическим лидером талибов Абдулом Гани Барадаром, сообщила газета Washington Post.

Fox News также сообщило о встрече со ссылкой на неназванного чиновника США.

ЦРУ отказалось комментировать эту информацию, сославшись на правило никогда не обсуждать поездки и встречи своего директора.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии.

Ранее "Талибан" заявил, что 31 августа – крайний срок для эвакуации иностранцев из Афганистана.

На прошлой неделе Байден сказал, что американские войска могут остаться в Афганистане после крайнего срока, чтобы эвакуировать американцев.

В понедельник, 23 августа, два источника талибов сообщили агентству Reuters, что они не продлят крайний срок ухода западных войск из страны.

Напомним, "Талибан" требует, чтобы войска США и Великобритании были выведены из Афганистана в установленный срок, иначе грозят "последствиями". Об этом сообщил пресс-секретарь Талибана Сухейль Шахин. "Это красная линия. Президент Байден объявил, что 31 августа будут выведены все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят сроки, это означает расширение оккупации, хотя в этом нет никакой необходимости. Если США или Великобритания будут искать отсрочки для продолжения эвакуации – ответ будет отрицательным. Или будут последствия", – заявил Шахин.