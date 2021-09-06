Справу про ДТП з Трухіним передано в ДБР, відповіді незабаром будуть отримані, — Монастирський

Слідчі ДБР почали розслідувати справу 2 вересня, наразі вони вивчають доказову базу, зібрану поліцією.

Оскільки Державне бюро розслідувань (ДБР) займається справами, у яких фігурують народні депутати України, у ДБР було передано справу про ДТП за участю депутата Верховної Ради від "Слуги народу" Олександра Трухіна на Бориспільській трасі. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Глава МВС висловив упевненість у тому, що найближчим часом відповіді на всі наявні питання щодо цієї події будуть отримані. Якихось інших подробиць розслідування міністр розкривати не став.

Справа була передана 2 вересня.

Разом з тим, саме ДБР вже розшукує свідків аварії і закликає надати слідчим наявну інформацію. За попередніми даними, автомобіль, у якому, ймовірно, перебував Трухін, не дотримувався дистанції, через що в'їхав в інше авто, яке їхало попереду. У результаті зіткнення пошкодження отримав ще один автомобіль, постраждали шестеро людей.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Станом на зараз слідчі ДБР вже проводять розслідування і вивчають доказову базу, зібрану співробітниками поліції.

Що відомо про ДТП за участю Трухіна

Нагадаємо, що аварія за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня. За попередньою версією слідства, автомобіль Audi, за кермом якого, за деякими даними, був нардеп, врізався у Ford, який у свою чергу протаранив Daewoo. У результаті постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.

ЗМІ почали висвітлювати цю НП, проте через деякий час близько 30 видань видалили цю інформацію зі своїх сайтів. Співробітник автомобільного проекту "Зупини_Лося" Костянтин Андріюк повідомляв, що за видалення матеріалу ЗМІ отримували від 200 доларів як винагороду.

Про те, що партія "Слуга народу" не має відношення до видалення матеріалів, пізніше заявив її лідер Олександр Корнієнко.

2 вересня повідомлялося, що журналіст видання "Стоп корупції" зустрів народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Трухіна на виході з Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідати на запитання журналіста нардеп не став, він лише зник у невідомому напрямку.