ГБР проводит обыски у "слуги" из объединения "Разумная политика": что известно (фото, видео)

Обыски у нардепа Олега Воронько проводят по факту подделки документов. Глава объединения "Разумная политика" считает это политическим преследованием.

Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата от "Слуги народа", члена межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика" Олега Воронько. Об этом написал в Telegram глава МФО, бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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"Сегодня к нашему коллеге приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес притянуты за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО – тоже. Политические преследования и деятельность "нового" ГБР – в действии", – прокомментировал ситуацию Разумков.

Позднее бывший спикер Рады дал СМИ развернутый комментарий про обыски у Воронько.

"Сегодня осуществляется политическое давление на оппонентов. То был (лидер "Евросолидарности" Петр) Порошенко, сейчас взялись за "Разумную политику", дальше будут браться за других. Если кто-то думает, что пройдет "между капелек" и его не ударит желание узурпировать власть в Офисе президента – поверьте мне, ударит. И не надо закрывать на это глаза и делать вид, что ничего не происходит", – сказал он.

В ГБР рассказали о проведении обыска по факту подделки документов у действующего народного депутата Украины, но не уточнили имя и фамилию.

Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

[ + – ] Обыски у нардепа Олега Воронько

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией по части 2 ст. 172-4 Кодекса Украины об анминправонарушениях (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности), заявили в ГБР.

Отметим, что в период с 28 сентября по 2 октября 2020 года НАПК направило в суд 17 админпротоколов, в том числе и на Воронько по признакам нарушения требований об ограничениях совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

[ + – ] Обыски у нардепа Олега Воронько

Во время судебного разбирательства в Печерском райсуде Киева нардеп дал поддельные документы — протокол собрания с информацией о якобы увольнении с должности директора, чем мог ввести в заблуждение суд, продолжили в ГБР.

Госбюро расследований инкриминирует Воронько следующее:

подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса (УК) Украины);

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК);

введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК).

Кто такой Олег Воронько?

Олегу Воронько 48 лет, он родом из города Светловодск Кировоградской области. Он прошел в Верховную Раду на выборах в 2019 году от президентской партии "Слуга народа". Является членом комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Воронько закончил Высшую школу управления охраной труда в Катовице (Польша) по специальности "управление проектами" и факультет менеджмента Национальной металлургической академии Украины. До избрания в парламент занимался бизнесом – реализовывал проекты в IТ-сфере.

СМИ писали, что по результатам проверки декларации нардепа за 2020 год, НАПК не получило подтверждения происхождения 132 млн 25 тыс. грн в декларации Воронько. Нардеп говорил НАПК, что источники происхождения его активов – это доходы и сбережения, которые он получил до избрания народным депутатом. Воронько не предоставил документы, подтверждающие его слова.

Фокус ранее писал, как сотрудники ГБР 14 января этого года пришли с обыском в офис Укртрансбезопасности в Киеве проверить условия закупки формы для работников ведомства на сумму около 4 млн гривен.

В ноябре 2021 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили нардепу Сергею Шахову подозрение за недостоверное декларирование почти 60 млн гривен.