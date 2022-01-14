ГБР пришло с обыском в Укртрансбезопасность из-за закупки униформы на 4 млн грн (фото)

На фотографиях с места следственных действий, которые оказались в распоряжении Фокуса, оказался замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

Государственное бюро расследований в пятницу, 14 января, пришло в офис Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) в Киеве для проверки условий закупки формы для сотрудников ведомства на общую сумму в почти 4 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-центр службы в Facebook.

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В Укртрансбезопасности заявили, что 23 ноября прошлого года служба впервые за всю историю своего существования объявила на платформе ProZorro тендер на закупку униформы для инспекторов — в количестве 400 комплектов на сумму 3 898 488 гривен.

[ + – ] Фотография документа ГСБТ

Тендер, по словам представителей ведомства, прошел без нареканий и его выиграла компания "с многолетним опытом" (согласно данным ProZorro — ТОВ "Дім взуття" Б. Ніколас). В конце декабря 2021 года униформу изготовили и доставили в Укртрансбезопасность.

"Униформу планируется раздать инспекторам Укртрансбезопасности после окончания 4-х недельного обучения (инспекторов), которое начинается в понедельник, 17 января на базе Учебно-научного института №1 Национальной академии внутренних дел", — говорится в заявлении.

Всего после обучения на службу заступят 200 инспекторов, уточнили в службе.

"Что касается следственных действий, ГСБТ предоставило сотрудникам ДБР всю имеющуюся информацию о закупке униформы", — сообщили в ведомстве.

В распоряжении Фокуса оказались фотографии, сделанные в офисе Укртрансбезопасности во время того, как Госбюро расследований проводило там следственные действия. В частности, на них можно увидеть руководителя службы Евгения Зборовского и замминистра инфраструктуры Мустафу Найема, который отвечает в министерстве за Укртрансбезопасность.

Фото: Фокус

Напомним, руководитель Укртрансбезопасности Зборовский в первый месяц работы на должности получил зарплату с надбавкой в 600% к своему окладу "за интенсивность труда".

Бывший руководитель ведомства Егор Прокопчук до увольнения с должности жаловался на проблемы с финансированием Укртрансбезопасности.