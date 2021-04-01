"Денег нет, но вы держитесь!": в офисе "Укртрансбезопасности" отключили электричество за долги

Помимо центрального офиса ведомства в Киеве, без света остались его сотрудники в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Председатель "Укртрансбезопасности" Егор Прокопчук написал у себя в Facebook, что из-за проблем с финансированием у службы нет денег на оплату коммунальных услуг, из-за чего в главном офисе ведомства в Киеве за долги отключили свет и интернет.

"Также без света сидят наши сотрудники в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Половина региональных управлений держатся на "честном слове" и обещаниях оплатить коммуналку когда-то потом, когда нам выделят средства", – заявил он.

Прокопчук отметил, что шел работать в ведомство, чтобы заниматься реформой, но вместо этого "половину времени тратит на решение проблем коммуналки по всей стране". По его словам, у "Укртрансбезопасности" нет денег "на свет, интернет, топливо, марки, достойную заработную плату для сотрудников".

"О какой цифровизации может идти речь?", – спросил Прокопчук.

Справка: Государственная служба Украины по безопасности на транспорте – это центральный орган исполнительной власти, реализующий политику государства в сфере безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте. Деятельность ведомства координирует Кабмин через Министерство инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что жители Киева задолжали за коммунальные услуги около 4 миллиардов гривен.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля не изменится.