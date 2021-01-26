Жители Киева задолжали около 4 млрд гривен за коммуналку, - Кличко

Основная часть суммы — это долги за тепло и горячую воду.

Повышение тарифов на газ может вызвать социальный взрыв, — сообщает пресс-служба мэра Киева.

"Повышение цены на газ создает большое социальное напряжение. Задолженность по жилищно-коммунальным услугам, например, в столице приблизительно 4 миллиарда гривен. И она выше, чем в прошлые годы. Более того, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву", — заявил Виталий Кличко.

По его словам, он как глава Ассоциации городов Украины, инициировал встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министрами и депутатами. На этой встрече они обсудили вопрос цена на газ для населения, а также вопрос компенсации для теплогенерирующих предприятий разницу в тарифах. Большая часть населения не сможет заплатить по платежкам, если коммунальные тарифы так и не снизят.

Мэры городов также настаивают, чтобы разницу между рыночной стоимостью цены на газ и ее фиксированной ставки сейчас, не проходила за счет местных бюджетов. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий.

Напомним, в КГГА приняли решение не изменять тарифов на тепло для киевлян до завершения отопительного сезона.

Ранее Фокус разобрался с тем, почему следующая зима станет еще дороже для населения.

Вчера протестующие в Житомире прорвались в городской совет с требованием снизить тарифы.