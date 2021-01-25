Протестующие в Житомире прорвались в городской совет – требуют снижения тарифов (видео)

Ранее митингующие заходили в здание облгосадминистрации – "чтобы погреться".

В Житомире проходит очередная акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги, сообщило издание"Житомир.Info".

Около 12:00 протестующие – около 100 человек – вышли на улицу Большую Бердичевскую и перекрыли дорогу возле городского совета. К ним выходил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко

Одновременно в городе Житомире проходит еще одна акция, на которой выступают против одной из строек.

Как сообщил телеграм-канал PavlovskyNews, впоследствии протестующие ворвались в помещение городского совета. "Одни требуют от местной власти и мэра Сергея Сухомлина повлиять на снижение тарифов, другие выступают против строительства высотки экс-нардепом Борисом Розенблатом на улице Героев-десантников", – говорится в сообщении.

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Напомним, 15 января в Житомирской ОГА опровергли штурм здания во время протестов против повышения тарифов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы ОГА Юрий Мельник. "Митингующие решили зайти в облгосадминистрацию, чтобы погреться. Потом, узнали, что заседает президиум и поднялись в зал. Пробыли там около 45 минут. Никакого штурма не было. Можно сказать, что немножко пострадал турникет", — рассказал Мельник.

13 января около сотни жителей Житомира собрались возле школы №10 на Киевском шоссе, угрожая перекрыть его в знак протеста против тарифной политики правительства. Что впоследствии и сделали. "Но пока митингующие организовывались, представители полиции ввели объезд участка Киевского шоссе по улице Саенко. Это возмутило людей, и они двинулись к перекресткам Киевского шоссе с улицами Саенко и Параджанова. Там они блокировали движение транспорта в течение 20 минут и затем решили перекрыть движение транспорта вблизи житомирского автовокзала", – сообщал репортер "Житомир.info".