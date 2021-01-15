Зашли погреться. В Житомирской ОГА опровергли штурм здания протестующими

Чиновники говорят, что из-за митингующих "немножко пострадал турникет".

В Житомирской облгосадминистрации опровергли штурм здания во время протестов против повышения тарифов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы ОГА Юрий Мельник, передает УНИАН.

По словам Мельника, протестующие "зашли погреться".

"Митингующие решили зайти в облгосадминистрацию, чтобы погреться. Потом, узнали, что заседает президиум и поднялись в зал. Пробыли там около 45 минут. Никакого штурма не было. Можно сказать, что немножко пострадал турникет", — рассказал Мельник.

Позже протестующие направились к зданию горсовета Житомира. По словам руководителя управления по связям с общественностью Александры Стежко, протестующие пообщались с заммэрами города.

"В городском совете житомиряне были полтора часа. С ними общались заместители. Это были вопросы-ответы. Длительная дискуссия 30 минут. А потом они начали кричать, и даже, подрались между собой: друг друга оттаскивали от микрофона", — рассказала Стежко.

В полиции также отрицают, что участники акции протеста против повышения тарифов взяли штурмом здание Житомирской ОГА и областного совета.

Сегодня ранее СМИ сообщали о штурме митингующими здания ОГА.

В среду 13 января около сотни жителей Житомира собрались возле школы №10 на Киевском шоссе, угрожая перекрыть его в знак протеста против тарифной политики правительства Украины. Что впоследствии и сделали.

Напомним, на днях, на фоне идущих по стране тарифных протестов, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что тарифы в Украине значительно ниже, чем в соседних европейских странах.