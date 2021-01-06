Цены на электроэнергию для населения значительно ниже рыночных, - Витренко

При этом в.о. министра энергетики отмечает, что у населения все еще недостаточно денег для оплаты за электричество даже при таких тарифах.

Стоимость электроэнергии на оптовом рынке в Украине ниже, чем средняя цена в соседних европейских странах. Цены на передачу и распределение электричества значительно ниже, чем в соседних странах, — написал у себя на странице в Фейсбуке в.о. министра энергетики.

"Большие промышленные потребители все равно недовольны. Им нужна стабильность, другим – гибкость, всем нужна организованность, а рынку этого не хватает", — сетует Юрий Витренко.

По его словам, у "Энергоатома" самая низкая себестоимость производства электричества, но ему все равно катастрофически не хватает средств. Потому что он "дойная корова", которая "попала в клетку с хищниками".

"Зеленая" энергетика имеет самый высокий тариф за единицу произведенной энергии, но и с ним есть проблема. Государство взяло на себя обязательство покупать энергию по установленному тарифу, но сейчас перед производителями возникла задолженность.

Теплогенерирующие электростанции, у которых есть мощные лоббисты и низкие налоги на выбросы также недовольны из-за работы оптового рынка.

Напомним, что с января нынешнего года тарифы на электроэнергию выросли на 14%.

А Кабинет министров поручил Юрию Витренко составить план выхода из кризиса в "зеленой" энергетике.

Ранее Кабмин назначил Юрия Витренко в.о. Министерства энергетики в обход парламента.