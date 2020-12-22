"Фактически в обход парламента", – Разумков раскритиковал назначение Витренко главой Минэнерго

Если в течение месяца Денис Шмыгаль не внесет кандидатуру Витренко на голосование в Раду, и.о. министра автоматически потеряет свои функции.

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что процедура, по которой должен был назначаться новый руководитель Министерства, предусматривает консультации с ВР, которых не было.

Об этом спикер ВР сообщил в прям эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24". В частности, ведущая передачи Наталья Влащенко уточнила у Разумкова, как он относится к назначению Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

"Я, во-первых, плохо отношусь к "исполняющим обязанности". Поскольку в соответствии с Конституцией, Верховная Рада назначает тех или иных министров на должности. Плюс, я считаю это не прибавит эффективности сотрудничеству, когда человек, по состоянию на сегодня, не поддержан Верховной Радой Украины, и фактически "в обход" Рады – был назначен и.о. министра", – сообщил Разумков.

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Политик добавил: "Насколько мне известно, консультаций по этому поводу премьер-министр с Верховной Радой не проводил, и я думаю, что это не совсем корректно Это безотносительно к Витренко. Я говорю в целом. Даже если бы я голосовал и кандидатура не набрала достаточное количество голосов, моя риторика осталась бы именно такой".

Спикер ВР подчеркнул, что раз Верховная Рада не назначала Витренко, то и ответственность за его действия на этом посту она нести не может. "За его действия вероятно будет нести ответственность тот, кто его назначил", – пояснил председатель парламента Украины.

Одновременно, Разумков уточнил, что согласно новому закону №3651-д, принятому 17 ноября премьер-министр обязуется в течение 30 дней после назначения исполняющего обязанности министра внести в парламент кандидатуру на соответствующую должность.

Если этого не произойдет в обусловленный законом период, парламент может определяться относительно нового министра. Поскольку через месяц исполняющий обязанности теряет право участвовать в голосованиях Кабмина.

Напомним, 21 декабря Кабинет министров Украины после неудачного голосования в Раде временно назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.