Юрий Витренко назначен главой Министерства энергетики, пока что – временно

Витренко пришел на смену временно исполнявшему обязанности министра энергетики Юрию Бойко.

Бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назначен главой Минэнергетики и угольной промышленности Украины, сообщил у себя в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

"МОЛНИЯ! Юрия Витренко только что назначили и.о. министра энергетики на экстренном кадровом заседании в Кабмине", – написал Гончаренко в понедельник вечером, 21 декабря.

Ранее в этот же день Витренко подал электронную декларацию на должность замминистра энергетики и угольной промышленности Украины. Согласно налоговому отчету, за работу в Нафтогазе Витренко в 2019 году заработал 53,25 млн гривен и еще 2,22 млн – получил на должности главы набсовета "Укрнафты".

Это была уже вторая попытка чиновника пробиться в кресло министра, поскольку на днях Комитет ВР по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Витренко на пост министра энергетики. И как стало известно из поста Гончаренко – она увенчалась успехом.

Напомним, в понедельник стало известно о других кадровых ротациях в ведомстве. В частности, первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец, которая до этого была в статусе исполняющего обязанности министра, 21 декабря написала заявление об отставке.