Профильный комитет не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики

Члены комитета решили передать вопрос о его назначении на рассмотрение сессионного зала Верховной Рады.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал назначение кандидатуры Юрия Витренко на пост министра энергетики.

Об этом сообщила член профильного комитета Рады, нардеп от Голоса Инна Совсун.

"За проголосовало 10 депутатов из 22. Я воздержалась при голосовании. Голос как оппозиционная партия содержится при правительственных назначениях", – сказала она.

По ее словам, Витренко постоянно подчеркивал, что нардепы — представители народа. И именно в сотрудничестве с ними надо решать болезненные проблемы отрасли.

"Понятный политический шаг, правда вряд ли действенный в общении с комитетом, в котором добрая часть депутатов представляет интересы отдельных компаний, и отнюдь не народа", – сообщила Совсун.

Она сказала, что по вопросу премий от "Нафтогаза" Витренко сказал, что деньги, которые ему должен Нафтогаз (4 млн) — перечислены в Государственный бюджет. А взамен на это Юрий Витренко получил государственные облигации на соответствующую сумму.

На заседании комитета Витренко сообщил, что за зеленой энергетикой – будущее.

"Вопрос с зеленым тарифом надо решать, но при этом помнить, что государство должно выполнять свои обязательства перед инвесторами. Но при этом на системном уровне нужно выстраивать рыночные механизмы развития зеленой энергетики", – говорил Витренко.

"Ну что же, решение за залом", – сказала Совсун.

Напомним, Юрий Витренко с должности исполнительного директора "Нафтогаза Украины" был уволен несколько месяцев назад. Официальная причина – его должность попала под сокращение. Согласно повестке дня Верховной Рады, рассмотрение кандидатуры Витренко на должность первого вице-премьера, министра энергетики планируется в четверг, 17 декабря.