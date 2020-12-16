Очень интересный день: нардеп Железняк о повестке дня Рады на 17 декабря

Планируемые назначения на должности министров могут не состояться.

Верховная Рада 17 декабря на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект № 3656 о снижении НДС для аграриев до 14%. "Если не примут, будет большая обида со стороны группы "Довира". А с голосами в коалиции не густо", – написал народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Также в повестке стоит налоговый законопроект № 4065. Там есть правка № 175 о снижению акциза на системы для нагревания табака и сигариллы. "По последним… прикольная поддержка львовского спонсора проевропейской оппозиционной к власти партии со стороны власти", – иронизирует нардеп.

Есть и кадровые вопросы. Будут голосовать за назначение Романа Лещенко на пост главы Минагро, Юрия Витренко – первого вице-премьера и министра энергетики, Сергея Шкарлета – главы Минобразования.

По словам Железняка, "уверенные голоса" есть только за первое назначение, два других – под вопросом. "Да и голосование за аграрный НДС может спутать карты", – добавил он.

"В общем, завтра будет интересный день", – резюмировал Железняк.

Напомним, Юрий Витренко с должности исполнительного директора "Нафтогаза Украины" был уволен несколько месяцев назад. Официальная причина – его должность попала под сокращение.

Роман Лещенко с июня 2020 возглавляет Госгеокадастр, а до этого был уполномоченным правительства по земельным вопросам.

Сергей Шкарлет сейчас является исполняющим обязанности главы МОН. Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций 16 декабря не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра образования и науки.

Шкарлет автор – более 120 научных работ, но в 2020 году в части из них обнаружили плагиат. Сам Сергей Шкарлет все обвинения отрицает.