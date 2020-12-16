Парламентский комитет не поддержал назначение Шкарлета на пост министра образования (фото)

Из 11 голосовавших человек только 5 поддержали кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Минобразования.

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Минобразования Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины.

Об этом сообщила секретарь парламентского комитета, народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа в Facebook.

"Комитет не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования", – написала народный депутат.

Она отметила, что профильный комитет рекомендовал Верховной Раде определиться, поддерживать ли кандидатуру Шкарлета завтра, 17 декабря.

Наталья Пипа также опубликовала результаты сегодняшнего голосования профильного комитета. Из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру временно исполняющего обязанности главы Минобразования.

Напомним, Кабминет министров назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования в июне. До назначения Шкарлет возглавлял государственный Черниговский национальный технологический университет. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский по совету ректоров.

Шкарлет автор – более 120 научных работ, но в 2020 году в части из них обнаружили фрагменты плагиата. Сам Сергей Шкарлет все обвинения отрицает.