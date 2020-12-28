Кабмин отменил льготную цену на электроэнергию для населения с января

С нового года украинцы будут оплачивать будут оплачивать электроэнергию по единому тарифу.

Кабинет министров на заседании 28 декабря отменил льготный тариф 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час для бытовых потребителей с 1 января 2021 года.

С 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу — 1,68 грн/кВт.час. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года.

"Продлить решим ПСО до 31 марта 2021 года и установить фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.час", — сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко на заседании правительства.

Тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Они составляют 90 коп./кВт.час за первые 100 кВт.час и 1,68 грн/кВт.час за остальной объем месячного потребления.

Напомним, "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа для бытовых клиентов на 14%. Повышение цены произойдет в январе 2021 года, но за декабрь потребители заплатят по прежним тарифам. Повышение стоимости газа обусловлено ростом цен на европейских газовых хабах, которое вызвано отопительным сезоном. Однако в этом году увеличение цен остается умеренным из-за запасов в украинских подземных хранилищах, отмечают в "Нафтогазе".

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коблев заявлял, что высокая цена на природный газ от поставщиков связана с их желанием сделать свою маржу (прибыль) максимально высокой. Он отметил, что цена является производной не от качества газа и его источника, а от количества клиентов.