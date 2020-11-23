"Поставщики газа этой зимой будут максимизировать свою прибыль", - глава "Нафтогаза"

С июня 2020 года газосбыточные компании сами определяют цену газа.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коблев в эфире телеканала "UA:Перший" заявил, что высокая цена на природный газ от поставщиков связана с их желанием сделать свою маржу (прибыль) максимально высокой. Он отметил, что цена является производной не от качества газа и его источника, а от количества клиентов.

"Когда у крупного поставщика есть 8-9 млн клиентов (70% всех потребителей газа в Украине), которые очень инертны, когда он знает, что 90% из них, скорее всего, этой зимой никуда не перейдут, от слова "совсем", и нет какого-то органа, который бы на эту ситуацию контролировал очень жестко, что он будет делать? Он будет максимизировать маржу", — сказал Коболев.

Он сказал, что нет никакой логической связи между прибылью газосбытов и источником, у которого они закупают газ. По словам Коболева, существует частная компания, которая продает газ дешевле, чем "Нафтогаз", и есть много компаний, которые продают газ по ценам, близким к "нафтогазовским".

Глава "Нафтогаза" отметил, что их компании увеличение стоимости газа на 1 гривну принесет очень маленькую прибыль, поскольку их клиентская база — лишь 2% потребителей, потому они сражаются за конечных получателей.

Примечательно, что с 1 августа 2020 года на рынке природного газа функционирует свободное ценообразование: поставщики сами определяют цену на газ, а потребители, при желании, могут поменять поставщика.

Отметим, ранее был опубликован рейтинг украинских поставщиков по стоимости газа в ноябре. Самую выгодную цену предложила государственная "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" – 6,33 грн за 1 кубометр. Самые высокие тарифы в ноябре оказались у региональных газосбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Цена у них колебалась от 8,80 до 8,96 грн.

Напомним, в конце октября глава комитета по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что "эра дешевого газа проходит", потому украинцам стоит готовиться к его подорожанию.