Подарок под елочку. "Нафтогаз" повышает цену на газ с января 2021 года

В декабре население будет платить еще по прежним тарифам.

Компания "Нафтогаз Украины" повысила стоимость газа для бытовых клиентов на 14%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Повышение цены произойдет в январе 2021 года, но за декабрь потребители заплатят по прежним тарифам.

Цена на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года составит 7,22 гривен за куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

За декабрь население будет платить по цене 6,33 грн.

"Изменение цен на газ в январе обусловлены, в первую очередь, сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо. Вместе с тем ГК "Нафтогаз Украины", начиная с августа, предлагает своим клиентам газ по одним из самых низких цен среди поставщиков", – сообщает компания.

Повышение стоимости газа обусловлено ростом цен на европейских газовых хабах, которое вызвано отопительным сезоном. Однако в этом году увеличение цен остается умеренным из-за запасов в украинских подземных хранилищах, отмечают в "Нафтогазе".

Еще в октября в Европе цена на голубое топливо поднялась на 26% в сравнении с сентябрем. В это же время, в Украине цена на газ для производителей тепла выросла на 24% благодаря имеющимся запасам.

Напомним, глава правления "Нафтогаза" Андрей Коблев заявлял, что высокая цена на природный газ от поставщиков связана с их желанием сделать свою маржу (прибыль) максимально высокой. Он отметил, что цена является производной не от качества газа и его источника, а от количества клиентов.