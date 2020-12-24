Кабмин поручил Витренко составить план выхода из кризиса в "зеленой" энергетике

План должен появится в начале января следующего года.

Согласно подписанного меморандума, Украина должна покрыть 40% долга еще в этом году, и 20% в следующем. Такие условие подписало правительство в меморандуме с инвесторами в "зеленую" энергетику, сообщил нардеп Алексей Гончаренко во время заседания Кабинета министров.

Гончаренко спросил, каким образом Кабинет министров будет выходить из ситуации.

" Частично этот вопрос будет решаться за счет выпуска "зеленых" бондов, а в отношении других механизмов закрытия задолженностей — я попрошу и.о. министра энергетики Юрия Витренко подготовить в течение 10 дней соответствующее программное видение. А потом предоставить его на рассмотрение Кабинета Министров и народному депутату Украины", — заявил Шмыгаль.

11 стран подписали письмо премьер-министру Шмыгалю с требованием выполнить условия меморандума между инвесторами в "зеленую" энергетику и правительством. В нем указан четкий график погашения задолженности за произведенную электроэнергию. По мнению инвесторов, невыполнение правительством взятых на себя обязанностей, влияет на деловой и инвестиционный климат в Украине.

Меморандум предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС — на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Напомним, что 11 июня правительство подписало меморандум о снижении "зеленого" тарифа для владельцев СЭС и ВЭС.

Ранее Верховная Рада приняла закон, который возвращает "зеленый" тариф для наземных домашних солнечных электростанций.