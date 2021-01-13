В Житомире полиция "переиграла" горожан, протестующих против повышения тарифов

Пока житомиряне перекрывали главный выезд из города, правоохранители успели перенаправить движение транспорта по другой улице.

В среду 13 января около сотни жителей Житомира собрались возле школы №10 на Киевском шоссе, угрожая перекрыть его в знак протеста против тарифной политики правительства Украины. Что впоследствии и сделали.

Как сообщает местное издание "Житомир.info", митингующие потребовали от городского и областного советов собрать внеочередные сессии и принять обращение к президенту и Кабинету министров по уменьшению коммунальных тарифов для потребителей.

Собравшиеся принесли с собой плакаты с надписями: "Вы что, хотите нас в могилу загнать?", "Тарифного упыря на сук!", "Почему во время локдауна вы подняли тариф на воду на 30%?" и подобные. Кроме того, собравшиеся протестовали против роста цен в маршрутках и междугороднем транспорте.

"К людям приехал заместитель председателя областного совета Владимир Ширма, а впоследствии и заместитель мэра Сергей Кондратюк, которые пытались объяснить, что местные органы власти не влияют на формирование тарифов, а действуют в соответствии с тарифами, утвержденными центральными органами власти", – сообщается в репортаже.

Как отмечается в материале, такие пояснения собравшихся не удовлетворили, и те отправились на дорогу, чтобы перекрыть движение автотранспорта на Киев. Издание опубликовало фоторепортаж с места событий:

Источник: Zhitomir.info

"Но пока митингующие организовывались, представители полиции ввели объезд участка Киевского шоссе по улице Саенко. Это возмутило людей, и они двинулись к перекресткам Киевского шоссе с улицами Саенко и Параджанова. Там митингующие блокировали движение транспорта в течение 20 минут и затем решили перекрыть движение транспорта вблизи житомирского автовокзала", – сообщает репортер "Житомир.info".

Сообщается также, что во время своих "мытарств" по городу, житомиряне выкрикивали: "Позор местной власти!", "Зеленского геть!" и "Украина, вставай!". После 15-минутного блокирования дороги возле Центрального автовокзала люди разошлись, а движение транспорта возобновилось. Следующую акцию протеста организаторы хотят провести в пятницу, 15 января.

Напомним, на днях, на фоне идущих по стране тарифных протестов, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что тарифы в Украине значительно ниже, чем в соседних европейских странах.