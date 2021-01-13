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Украина Рост цены на газ в Украине

В Житомире полиция "переиграла" горожан, протестующих против повышения тарифов

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Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Фото: zhitomir.info

Пока житомиряне перекрывали главный выезд из города, правоохранители успели перенаправить движение транспорта по другой улице.

В среду 13 января около сотни жителей Житомира собрались возле школы №10 на Киевском шоссе, угрожая перекрыть его в знак протеста против тарифной политики правительства Украины. Что впоследствии и сделали.

Как сообщает местное издание "Житомир.info", митингующие потребовали от городского и областного советов собрать внеочередные сессии и принять обращение к президенту и Кабинету министров по уменьшению коммунальных тарифов для потребителей.

Собравшиеся принесли с собой плакаты с надписями: "Вы что, хотите нас в могилу загнать?", "Тарифного упыря на сук!", "Почему во время локдауна вы подняли тариф на воду на 30%?" и подобные. Кроме того, собравшиеся протестовали против роста цен в маршрутках и междугороднем транспорте.

"К людям приехал заместитель председателя областного совета Владимир Ширма, а впоследствии и заместитель мэра Сергей Кондратюк, которые пытались объяснить, что местные органы власти не влияют на формирование тарифов, а действуют в соответствии с тарифами, утвержденными центральными органами власти", – сообщается в репортаже.

Как отмечается в материале, такие пояснения собравшихся не удовлетворили, и те отправились на дорогу, чтобы перекрыть движение автотранспорта на Киев. Издание опубликовало фоторепортаж с места событий:

Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Фото: zhitomir.info
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги
Житомир, тарифы, коммуналка, протест, акция, перекрытие, дороги

Источник: Zhitomir.info

"Но пока митингующие организовывались, представители полиции ввели объезд участка Киевского шоссе по улице Саенко. Это возмутило людей, и они двинулись к перекресткам Киевского шоссе с улицами Саенко и Параджанова. Там митингующие блокировали движение транспорта в течение 20 минут и затем решили перекрыть движение транспорта вблизи житомирского автовокзала", – сообщает репортер "Житомир.info".

Сообщается также, что во время своих "мытарств" по городу, житомиряне выкрикивали: "Позор местной власти!", "Зеленского геть!" и "Украина, вставай!". После 15-минутного блокирования дороги возле Центрального автовокзала люди разошлись, а движение транспорта возобновилось. Следующую акцию протеста организаторы хотят провести в пятницу, 15 января.

Напомним, на днях, на фоне идущих по стране тарифных протестов, исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что тарифы в Украине значительно ниже, чем в соседних европейских странах.