Протестувальники в Житомирі прорвалися до міської ради — вимагають зниження тарифів (відео)

Раніше мітингувальники заходили до будівлі облдержадміністрації, "щоб погрітися".

У Житомирі проходить чергова акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомило видання "Житомир.info".

Майже о 12:00 учасники протесту — приблизко 100 осіб — вийшли на вулицю Велику Бердичівську та перекрили дорогу біля міської ради. До них виходив голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

Одночасно в місті Житомир відбувається ще одна акція, на якій виступають проти одного з будівництв.

Як повідомив телеграм-канал PavlovskyNews, згодом учасники протесту увірвалися до приміщення міської ради. "Одні вимагають від місцевої влади і мера Сергія Сухомлина вплинути на зниження тарифів, інші виступають проти будівництва висотки екс-нардепом Борисом Розенблатом на вулиці Героїв Десантників", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 15 січня в Житомирській ОДА спростували штурм будівлі під час протестів проти підвищення тарифів. Про це повідомив прес-секретар голови ОДА Юрій Мельник. "Мітингувальники вирішили зайти в облдержадміністрацію, щоб погрітися. Потім, дізналися, що засідає президія і піднялися в зал. Пробули там майже 45 хвилин. Ніякого штурму не було. Можна сказати, що трошки постраждав турнікет", — розповів Мельник.

13 січня майже сотня жителів Житомира зібралася біля школи №10 на Київському шосе, погрожуючи перекрити його на знак протесту проти тарифної політики уряду. Що згодом і зробили. "Але поки мітингувальники організовувалися, представники поліції ввели об'їзд ділянки Київського шосе вулицею Саєнка. Це обурило людей, і вони рушили до перехресть Київського шосе з вулицями Саєнка та Параджанова. Там вони блокували рух транспорту протягом 20 хвилин і згодом вирішили перекрити рух транспорту поблизу Житомирського автовокзалу", — повідомляв репортер" Житомир.info".