Жителі Києва заборгували близько 4 млрд гривень за комуналку, — Кличко

Основна частина суми — це борги за тепло і гарячу воду.

Підвищення тарифів на газ може викликати соціальний вибух, — повідомляє прес-служба мера Києва.

"Підвищення ціни на газ створює велику соціальну напругу. Заборгованість по житлово-комунальних послугах, наприклад, у столиці приблизно 4 мільярди гривень. І вона вище, ніж у минулі роки. До того ж, підвищення ціни на газ може спричинити соціальний вибух", — заявив Віталій Кличко.

За його словами, він як голова Асоціації міст України, ініціював зустріч з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, міністрами та депутатами. На цій зустрічі вони обговорили питання ціни на газ для населення, а також питання компенсації для теплогенеруючих підприємств різниці у тарифах. Велика частина населення не зможе заплатити за платіжками, якщо комунальні тарифи не знизять.

Мери міст також наполягають, щоб різниця між ринковою вартістю ціни на газ і її фіксованою ставкою зараз не проходила за рахунок місцевих бюджетів. Це може спричинити банкрутство комунальних підприємств.

Нагадаємо, в КМДА вирішили не змінювати тарифи на тепло для киян до завершення опалювального сезону.

Раніше Фокус розібрався з тим, чому наступна зима стане ще дорожчою для населення.

Вчора учасники протесту в Житомирі прорвалися до міської ради з вимогою знизити тарифи.