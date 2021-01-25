Рука на вентиле. Почему следующей зимой украинцы столкнутся с активным ростом тарифа на газ
В феврале тарифы на газ снизятся: у кого-то на 3%, у кого-то — на 43. Фокус разбирался в причинах такого неравенства и узнал у экспертов варианты решения проблемы.
Правительство перевело в ручной режим регулирование цены на газ для населения. С февраля она не будет превышать 6,99 грн за кубометр. Фокус разобрался, откуда такое рвение и как новшество повлияет на розничный рынок газа в стране.
Граничная цена на газ, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, будет действовать либо до конца отопительного сезона, либо до завершения карантина и составит минус 30% от прежнего тарифа.
Но поскольку цены у поставщиков разнятся (например, в ГП "Нафтогаз" — 7,22 грн/куб. м, в Yasno — 7,39 грн/куб. м, в "Сумыгазсбыт" — 9,9 грн/куб. м), то и февральское снижение тарифа будет отличаться. У кого-то минус 3,2%, у кого-то — минус 42%.
Цена рынка
В Украине с 1 августа 2020 года вступил в силу Закон "О рынке газа", который отменил спецобязательства (ПСО) НАК "Нафтогаз Украины" по обеспечению населения газом по регулируемому тарифу. На деле это означало следующее: на рынке работают поставщики природного газа, и потребитель вправе выбрать любого, причем сколько угодно раз. Количество предложений должно было создать ценовую и сервисную конкуренцию, от которой, как предполагалось, выиграет потребитель. Но не случилось. Дело в том, что украинский газовый рынок, как отмечают эксперты, монополизирован. С одной стороны, есть монополия на оптовом рынке газа (НАК "Нафтогаз Украины"), а с другой — монополия на розничном (более 70% договоров с потребителями заключено газсбытами Дмитрия Фирташа).
Рынок газа уже функционирует, и каждый потребитель может выбирать поставщика, голосуя кошельком
Причиной ценовых качелей эксперты называют привязку цены газа на рынке к биржевым индексам Европы — TTF и NCG. Далее к ним добавляется цена доставки, после чего и возникает рыночный газовый тариф. Зимой стоимость топлива растет из-за повышенного спроса в связи с отопительным сезоном. К тому же на цену влияет баланс производства и потребления — Украина добывает газа меньше, чем необходимо потребителям.
По данным Украинской энергетической биржи, в конце октября индекс TTF составил €14,78/МВт-ч, а 11 января — €20,35. В пересчете на кубометры цены на бирже выросли с €156,9/тыс. куб. м в конце октября до €216,1/тыс. куб. м в середине января. Компании при поставках газа населению опираются на эти данные. Тем более что часть газа импортируется.
Последствия близко
"Особенно критической стала проблема нашего газового рынка на фоне почти пятикратного роста цены газа на оптовых рынках, начиная с весны прошлого года. В таких условиях временное государственное регулирование полностью оправданно", — считает Андрей Герус, народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ.
Эксперты отмечают, что проблемы газового рынка, его ценовые перекосы были ожидаемы, но вместо ручного управления государство может применять рыночные механизмы для сглаживания ценовых пиков.
"Говорить, что через полгода рынок насыщен и работает в пользу потребителя, рано. Но на некоторые искажения стоит реагировать рыночными, а не административными способами. Рынок уже функционирует, и каждый потребитель может самостоятельно выбирать поставщика газа, голосуя за него кошельком", — отмечает Роман Ницович, руководитель программ DiXi Group.
Ограничение цены на газ — лишь временное решение в пользу потребителей, но никак не решает саму проблему ценовых скачков
Одна из ключевых проблем эффективности рынка газа — недоступность его добычи внутри страны для большинства игроков, ведь почти три четверти объема всей добычи контролирует НАК "Нафтогаз Украины". Так, в 2019 году объем добытого в стране газа составил 20,7 млрд куб. м, из которых 14,9 млрд куб. м пришлись на "Укргазвидобування", входящую в группу "Нафтогаза" и продающую газ только ей. Остальные 5,8 млрд куб. м добыли "Укрнафта" и частные компании, которые газ продают на бирже или покупателям по прямым контрактам. То есть "Нафтогаз" покупает у "своей" компании газ по цене 2,5 тыс. грн/тыс. куб. м (цена третьего квартала 2020 года, данные НКРЭКУ), тогда как ни у кого другого доступа к столь дешевому газу нет.
Решением проблем стала бы продажа газа "Укргазвидобування" на бирже. Это бы прекратило монополию НАК "Нафтогаз" и привело бы к выравниванию ценовых скачков. Об этом говорит Януш Копач, директор Энергетического секретариата ЕС. "Предложение Секретариата заключалось в использовании газа, добываемого внутри страны "Украгазвидобуванням", который в настоящее время полностью поглощается "Нафтогазом". Программа позволила бы Украине снизить цены на газ и прекратить указание цен на основе индексов Западной Европы. Созданные рыночные механизмы помогли бы Украине контролировать цены на газ на основе спроса и предложения", — уверен Копач.Важно
Однако решение Кабмина в ручном режиме ограничить цену газа до 6,99 грн/куб. м ведет к дальнейшей монополизации рынка. Ведь если другие поставщики не смогут предложить населению газ по такой цене, то "Нафтогаз", имея собственный недорогой ресурс, точно сможет, а значит, потребители массово перейдут на обслуживание к госмонополисту.
"Кабмин своим решением зафиксировал монополию "Нафтогаза". Остальные будут торговать себе в убыток — цена на бирже TTF недавно была уже 9,6 грн/куб. м", — говорит энергоэксперт Дмитрий Марунич.
В таких условиях ограничение цены на газ — лишь временное решение в пользу потребителей, но оно никак не решает саму проблему ценовых скачков. В следующем отопительном сезоне потребители снова столкнутся с активным ростом тарифа, ведь Закон "О рынке газа" продолжает функционировать.
"У нас есть закон, нужно к нему возвращаться. На рынке между государством и игроками должен быть диалог. Неправильно менять правила игры посреди процесса. Тем более что рыночный подход к ценам на газ мы обещали МВФ", — подчеркивает Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины.