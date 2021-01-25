Рука на вентиле. Почему следующей зимой украинцы столкнутся с активным ростом тарифа на газ

В феврале тарифы на газ снизятся: у кого-то на 3%, у кого-то — на 43. Фокус разбирался в причинах такого неравенства и узнал у экспертов варианты решения проблемы.

Правительство перевело в ручной режим регулирование цены на газ для населения. С февраля она не будет превышать 6,99 грн за кубометр. Фокус разобрался, откуда такое рвение и как новшество повлияет на розничный рынок газа в стране.

Граничная цена на газ, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, будет действовать либо до конца отопительного сезона, либо до завершения карантина и составит минус 30% от прежнего тарифа.

Но поскольку цены у поставщиков разнятся (например, в ГП "Нафтогаз" — 7,22 грн/куб. м, в Yasno — 7,39 грн/куб. м, в "Сумыгазсбыт" — 9,9 грн/куб. м), то и февральское снижение тарифа будет отличаться. У кого-то минус 3,2%, у кого-то — минус 42%.

Цена рынка

В Украине с 1 августа 2020 года вступил в силу Закон "О рынке газа", который отменил спецобязательства (ПСО) НАК "Нафтогаз Украины" по обеспечению населения газом по регулируемому тарифу. На деле это означало следующее: на рынке работают поставщики природного газа, и потребитель вправе выбрать любого, причем сколько угодно раз. Количество предложений должно было создать ценовую и сервисную конкуренцию, от которой, как предполагалось, выиграет потребитель. Но не случилось. Дело в том, что украинский газовый рынок, как отмечают эксперты, монополизирован. С одной стороны, есть монополия на оптовом рынке газа (НАК "Нафтогаз Украины"), а с другой — монополия на розничном (более 70% договоров с потребителями заключено газсбытами Дмитрия Фирташа).

Рынок газа уже функционирует, и каждый потребитель может выбирать поставщика, голосуя кошельком руководитель программ DiXi Group Роман Ницович

Причиной ценовых качелей эксперты называют привязку цены газа на рынке к биржевым индексам Европы — TTF и NCG. Далее к ним добавляется цена доставки, после чего и возникает рыночный газовый тариф. Зимой стоимость топлива растет из-за повышенного спроса в связи с отопительным сезоном. К тому же на цену влияет баланс производства и потребления — Украина добывает газа меньше, чем необходимо потребителям.

По данным Украинской энергетической биржи, в конце октября индекс TTF составил €14,78/МВт-ч, а 11 января — €20,35. В пересчете на кубометры цены на бирже выросли с €156,9/тыс. куб. м в конце октября до €216,1/тыс. куб. м в середине января. Компании при поставках газа населению опираются на эти данные. Тем более что часть газа импортируется.

[ + – ] Февральское снижение тарифа будет отличаться, и за газ все заплатят по-разному

Последствия близко

"Особенно критической стала проблема нашего газового рынка на фоне почти пятикратного роста цены газа на оптовых рынках, начиная с весны прошлого года. В таких условиях временное государственное регулирование полностью оправданно", — считает Андрей Герус, народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ.

Эксперты отмечают, что проблемы газового рынка, его ценовые перекосы были ожидаемы, но вместо ручного управления государство может применять рыночные механизмы для сглаживания ценовых пиков.

"Говорить, что через полгода рынок насыщен и работает в пользу потребителя, рано. Но на некоторые искажения стоит реагировать рыночными, а не административными способами. Рынок уже функционирует, и каждый потребитель может самостоятельно выбирать поставщика газа, голосуя за него кошельком", — отмечает Роман Ницович, руководитель программ DiXi Group.

Ограничение цены на газ — лишь временное решение в пользу потребителей, но никак не решает саму проблему ценовых скачков

Одна из ключевых проблем эффективности рынка газа — недоступность его добычи внутри страны для большинства игроков, ведь почти три четверти объема всей добычи контролирует НАК "Нафтогаз Украины". Так, в 2019 году объем добытого в стране газа составил 20,7 млрд куб. м, из которых 14,9 млрд куб. м пришлись на "Укргазвидобування", входящую в группу "Нафтогаза" и продающую газ только ей. Остальные 5,8 млрд куб. м добыли "Укрнафта" и частные компании, которые газ продают на бирже или покупателям по прямым контрактам. То есть "Нафтогаз" покупает у "своей" компании газ по цене 2,5 тыс. грн/тыс. куб. м (цена третьего квартала 2020 года, данные НКРЭКУ), тогда как ни у кого другого доступа к столь дешевому газу нет.

[ + – ] Почти три четверти объема всей добычи контролирует НАК "Нафтогаз Украины"

Решением проблем стала бы продажа газа "Укргазвидобування" на бирже. Это бы прекратило монополию НАК "Нафтогаз" и привело бы к выравниванию ценовых скачков. Об этом говорит Януш Копач, директор Энергетического секретариата ЕС. "Предложение Секретариата заключалось в использовании газа, добываемого внутри страны "Украгазвидобуванням", который в настоящее время полностью поглощается "Нафтогазом". Программа позволила бы Украине снизить цены на газ и прекратить указание цен на основе индексов Западной Европы. Созданные рыночные механизмы помогли бы Украине контролировать цены на газ на основе спроса и предложения", — уверен Копач.

Важно

На трубе. Как поменять поставщика газа в Украине

Однако решение Кабмина в ручном режиме ограничить цену газа до 6,99 грн/куб. м ведет к дальнейшей монополизации рынка. Ведь если другие поставщики не смогут предложить населению газ по такой цене, то "Нафтогаз", имея собственный недорогой ресурс, точно сможет, а значит, потребители массово перейдут на обслуживание к госмонополисту.

"Кабмин своим решением зафиксировал монополию "Нафтогаза". Остальные будут торговать себе в убыток — цена на бирже TTF недавно была уже 9,6 грн/куб. м", — говорит энергоэксперт Дмитрий Марунич.

В таких условиях ограничение цены на газ — лишь временное решение в пользу потребителей, но оно никак не решает саму проблему ценовых скачков. В следующем отопительном сезоне потребители снова столкнутся с активным ростом тарифа, ведь Закон "О рынке газа" продолжает функционировать.

"У нас есть закон, нужно к нему возвращаться. На рынке между государством и игроками должен быть диалог. Неправильно менять правила игры посреди процесса. Тем более что рыночный подход к ценам на газ мы обещали МВФ", — подчеркивает Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины.