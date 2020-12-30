На трубе. Как поменять поставщика газа в Украине

В 2020 году в Украине заработал розничный рынок газа. Фокус рассказывает, как это отразилось на ценах для населения и как поменять поставщика.

Жители одного дачного кооператива под Киевом активно обсуждают смену поставщика газа. После допуска на этот рынок других игроков выяснилось, что облгаз продает им топливо по самой высокой на рынке цене — 8,82 грн за 1 куб. м, тогда как другие предлагают газ по ­5,95–6,33 грн за 1 куб. м.

Опрошенные Фокусом эксперты в сфере энергетики подтверждают, что теперь все бытовые потребители, включая жителей многоквартирных домов, могут сменить поставщика газа. Для этого необходимо подать соответствующую заявку с документами (см. инфографику), и через 5–14 дней будет новый поставщик. Сделать это можно, даже если у вас есть долги за газ перед прежним поставщиком.

Необходимо обеспечить продажу газа собственной добычи, "Укргазвидобування", на бирже замминистра энергетики Юрий Бойко

При больших объемах потребления в случае использования для отопления газового котла или бойлера для нагрева воды экономия от смены поставщика может быть ощутимой. Впрочем, цена на газ теперь редко фиксируется в договоре, зачастую в нем отмечают, что она может колебаться. Так что гарантии, что новый поставщик и далее будет предлагать выгодную цену, нет. "Сегодня цена на газ может быть дешевле, но есть риск, что завтра поставщик ее повысит и клиенту придется снова метаться в поиске новой компании или терпеть новую цену", — предупреждает Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований.

Рука рынка

За годы с момента обретения независимости жители Украины привыкли к тому, что цены на газ для них регулирует государство. Стоимость голубого топлива рассчитывалась Кабмином по специальной формуле для защиты населения от рыночных колебаний. По льготной формульной цене НАК "Нафтогаз Украины" продавал газ облгазам, которые создали еще при СССР для распределения и поставки газа потребителям. В период президентства Януковича облгазы начали приватизировать, большая их часть оказалась под контролем у олигарха Дмитрия Фирташа.

[ + – ] ЦЕНА МЕНЯЕТСЯ. Цена газа зависит от сезона — в отопительный растёт в связи с высоким спросом Фото: УНИАН

После принятия весной 2015 года Закона "О рынке природного газа" транспортировку газа и его сбыт разделили, как это сделано в Европе. Это должно было открыть доступ на рынок другим поставщикам и, следовательно, создать конкурентную среду. Однако облгазы, оставив за собой транспортировку, для продажи топлива потребителям повсеместно создали дочерние компании. Например, при "Киевгазе" по­явилась ДП "КиевГазЭнерджи", от имени которой киевлянам приходят платежки за газ.

Вторую квитанцию присылает уже сам "Киевгаз", но только за доставку топлива, ведь распределение газа остается природной монополией и в каждом конкретном регионе такую услугу оказывает только одна компания. В результате собственники соседних квартир в одном жилом комплексе теперь могут пользоваться услугами разных поставщиков.

Адриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF), подчеркивает, что для граждан важны два принципиальных изменения. Это рыночные цены на газ, которые теперь меняются каждый месяц, и возможность свободного выбора поставщика газа. Тем более выбирать уже есть из чего: кроме дочерних структур облгазов по всей стране бытовым потребителям голубое топливо поставляет "Нафтогаз". Также есть частные игроки, которые работают в одной или нескольких областях.

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По оценке Юрия Корольчука, новые участники рынка пока только пробуют свои силы, половина из них не продержится и пяти лет. "Главными игроками на рынке остаются региональные облгазы и "Нафтогаз". Новые игроки пока непонятны потребителям, а система перехода к ним не отработана, — продолжает Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины. — Поэтому о полноценном рынке газа для физлиц говорить преждевременно. На его формирование уйдет два-три года".

По мнению собеседника Фокуса, ситуацию осложняет то, что рынок газа запускается в Украине в разгар кризиса, из-за чего отрасль рискует столкнуться с массовыми неплатежами. При этом механизмы взыскания с дифференцированным подходом к должникам отсутствуют. Потому наряду с семьями, которые действительно столкнулись с финансовыми трудностями, в Украине вольготно себя чувствуют злостные должники с хорошим достатком и высоким статусом.

Игроки и цены

Во всех регионах Украины к концу 2020 года на рынке представлено как минимум по два игрока — дочерняя структура облгаза и ГК "Нафтогаз Украины". По всей стране гос­компания из структуры "Нафтогаза" в декабре 2020 года предлагает газ по 6,33 грн за 1 куб. м (тарифный план "Месячный"), в то время как облгазы — примерно на треть дороже.

Если бы добытый УГВ газ продавался на бирже, потребители могли бы оказаться в выигрыше – цена газа была бы ниже

Наиболее насыщенным выглядит рынок Киева, где кроме этих игроков работают 10 компаний в форме ООО с лицензиями на соответствующую деятельность. Среди них компании "ТАС Энергия", основанная бизнесменом Сергеем Тигипко, "Киевские энергетические услуги" (Yasno), входящая в группу СКМ богатейшего украинца Рината Ахметова, и пр. Диапазон цен киевских поставщиков газа — от 5,95 грн до 8,82 грн за 1 куб. м.

В декабре по сравнению с августом 2020 года цены у поставщиков выросли в разы. Например, в ДП "Киевгаз­Энерджи", у которой в силу исторических причин обслуживается подавляющее большинство киевлян, газ подорожал с 4,49 до 8,82 грн за 1 куб. м, а у "ТАС Энергия" — с 2,67 до 7,2 грн за 1 куб. м.

Рост стоимости Адриан Прокип объясняет повышением цен на газ в Азии, где после коронакризиса уже восстановилась бизнес-активность. В связи с этим коррекция цен произошла в Евросоюзе. Также собеседник Фокуса уточняет, что стоимость газа зависит от сезона — в отопительный цены повышаются за счет роста спроса.

Биржа поможет?

Если бы добытый "Укр­газвидобуванням" газ продавался на бирже, потребители могли бы оказаться в выигрыше. Учитывая, что население потребляет 10–11 млрд куб. м газа в год, а объем добычи украинского газа составляет около 15 млрд куб. м, вывод на биржу этого ресурса привел бы к снижению стоимости газа для домохозяйств у всех поставщиков до 6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м в разгар сезона», — констатирует Валентин Землянский.

Юрий Корольчук также считает, что продажа на бирже газа УГВ решит вопрос высокой цены на газ для населения, которое сегодня вынуждено платить на 30% больше, чем было бы при использовании газа собственной добычи. "Если бы поставщики оптом закупали газ УГВ летом, его цена могла бы быть около 5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м и даже ниже. УГВ получала бы значительную прибыль и имела бы средства на добычу газа", — говорит Юрий Корольчук.

Фото: Людмила Лысак (инфографика)

В Минэнерго тоже хотят, чтобы газ собственной добычи вышел на биржевой рынок. "Ситуация на рынке газа достаточно контролирована, но для того чтобы она оставалась такой, необходимо предпринять те меры, о которых мы знали еще до открытия рынка газа для населения: обеспечить продажу газа собственной добычи, "Укргазвидобування", на бирже", — отмечает Юрий Бойко, замминистра энергетики. И добавляет, что такой шаг обеспечит равный доступ всех участников рынка к отечественному ресурсу на конкурентных основаниях и в соответствии с прозрачным ценообразованием.

Эксперты уверены, что при продаже газа собственной добычи на бирже цены различных поставщиков газа населению отличались бы максимум на несколько процентов.

Тем временем в НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что торговля на бирже не только возможна — компания и так активно продает газ через Украинскую Энергетическую Биржу. "На УЭБ для трейдеров уже торгуются существенные объемы газа "Нафтогаза". Газсбытам мы предложили как прямые поставки, так и разные биржевые продукты.

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Единственная значительная преграда — отсутствие предоплаты или банковской гарантии», — отмечает Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины". Однако торговля газом на бирже со стороны НАКа не решает ключевого вопроса — выхода на рынок самой УГВ без посредника в виде "Нафтогаза". В конце ноября Секретариат Европейского Энергосообщества заявил, что "Укргазвидобування" потенциально имеет в распоряжении 6,21 млрд куб. м природного газа в год для прозрачной торговли с равными правами доступа для всех участников рынка, а выход УГВ на биржу снизит цену на газ для потребителей.

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, для решения вопроса с продажей газа УГВ на бирже прежде всего необходима политическая воля.

Как выбрать нового поставщика газа

Алгоритм на примере ГК "Нафтогаз"