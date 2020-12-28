У кого газ в январе самый дешевый: рейтинг предложений украинских поставщиков

Самую низкую цену на январь заявила херсонская компания "Газ АП" – 6,99 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании обнародовали свои цены на январь. Консультационный центр "ГазПравда" опубликовал обзор их ценовых предложений.

По состоянию на утро 28 декабря свои предложения обнародовали 55 газоснабжающих компаний. Еще 10 поставщиков до сих пор этого не сделали. Хотя они должны объявлять стоимость топлива за 5 дней до начала месяца, если цена изменится.

Самую низкую цену на январь заявила компания "Газ АП" – 6,99 грн за кубометр (все цены указаны с НДС, но без платы за распределение). Это на 66 коп больше, чем у нее было в декабре.

На втором месте предложение компании Megawatt – 7,05 грн. Это на 1,1 грн больше по сравнению с декабрем.

Далее идет "Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн (в декабре было 5,95 грн).

"Энергетические ресурсы Украины" предлагают газ по 7,11 грн за кубометр, "Аскания Энерджи" – 7,20 грн за кубометр.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" предлагает газ в январе по 7,22 грн. Это на 89 коп больше, чем в декабре.

Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне 7,39 – 10,8 грн за кубометр.

Самую высокую цену в январе предложила компания "Львовэнергосбыт" – 10,8 грн.

Больше всего в абсолютном выражении газ подорожал у группы "Энера" ("Энера Сумы", "Энера Чернигов", "Энера Восток" и "Энера Винница") – на 1,56 грн.

Напомним, что сейчас в Украине, согласно закону, любой потребитель может покупать газ у любого поставщика газа, без территориальной привязки.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коблев говорил, что высокая цена на природный газ у поставщиков связана с их желанием сделать свою маржу (прибыль) максимально высокой. Он отметил, что цена является производной не от качества газа и его источника, а от количества клиентов.

НКРЭКУ 24 декабря повысила на 2021 год тарифы на производство тепловой энергии для населения и других потребителей. Тарифы вырастут у 23 ТЭЦ и когенерационных установок.