В 2021 году тепловая энергий для населения подорожает у 23 поставщиков

Для большинства домохозяйств Киева тепло подорожает на 9,8%.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 24 декабря повысила на 2021 год тарифы на производство тепловой энергии для населения и других потребителей. Тарифы вырастут у 23 ТЭЦ и когенерационных установок.

Меньше всего повышен тариф для Днепровской ТЭЦ (5,5%), больше всего для "Евро-реконструкция" (на 49,7%).

Средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для всех 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн/Гкал. При этом наиболее высокий тариф будет у Северодонецкой ТЭЦ ‒ 1471,54 грн/Гкал, самый низкий – у ТЭЦ-2 "Эсхар" (Харьковская обл.) ‒ 653,99 грн/Гкал.

Для "Киевтеплоэнерго", основного поставщика тепла в столице, тариф для населения вырастет на 9,8%, до 937,71 грн/Гкал.

Обосновывая необходимость повышения тарифа, НКРЭКУ сказала о существенном снижении объемов производства тепловой энергии, повышении фонда заработной платы, росте цен на топливно-энергетические ресурсы, а также росте затрат на услуги по распределению природного газа.

Напомним, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус не подтверждает информацию своего первого заместителя Алексея Кучеренко о резком росте тарифов на электроэнергию в 2021 году.