Стоимость тепла для киевлян до конца отопительного сезона не изменится, – Кличко

Решение о повышении тарифов Киевская горадминистрация приняла 29 декабря. Оно пока действует.

В текущем отопительном сезоне стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение в столице не изменится, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Вопрос тарифов поднимается каждый отопительный сезон. Увеличивается стоимость электроэнергии и газа, которые являются основными составляющими для производства тепла и снабжения горячей водой. И это является причиной для пересмотра тарифов на тепло и горячую воду", – сказал он.

Городской голова подчеркнул, что Киев имеет обоснованные и утвержденные расчеты, но в этот отопительный сезон стоимость услуг на отопление и горячее водоснабжение не изменится.

Напомним, тариф на отопление для киевлян, получающих тепло от коммунального "Киевтеплоэнерго", повышен на 19,2%, на горячую воду – на 16%. Соответствующее распоряжение №2077 от 29 декабря 2020 года было обнародовано на сайте Киевской городской госадминистрации 1 января и вступило в силу со дня публикации.

О том, что будет с этим распоряжением дальше, городской голова не сказал.

24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела тарифы на производство теплоэнергии в новом году. Их подняли для всех 23-х ТЭЦ и когенерационных установок (систем, позволяющих одновременно получать тепловую и электрическую энергии при помощи электрогенераторов), включая те, которые эксплуатирует "Киевтеплоэнерго".