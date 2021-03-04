Тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля не изменится, – Шмыгаль

Цена сохранится на уровне 1,68 грн/кВт*ч, но пока нет ясности, на какой срок.

Подход в отношении тарифов для населения у Кабмина совпадает с философией президента Зеленского: состоятельные люди должны платить больше, а те кто не могут оплачивать рыночные тарифы, должны получать поддержку от государства в виде монетизированных субсидий. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль 4 марта в ходе пресс-конференции.

Налаживание такой схемы для каждого вида услуг (энергетических, коммунальных) требует времени, но "с 1 апреля цена электроэнергии для населения 1,68 грн/кВт*ч, скорее всего, не изменится", – заявил премьер.

Это не означает, что цена не будет меняться в дальнейшем под влиянием рыночных факторов. "Задача правительства состоит в том, чтобы эти изменения не сопровождались шоком для потребителей и поставщиков услуг", – заверил Шмыгаль.

Напомним, в феврале Кабинет министров выделил семьям, использующим электрические котлы для отопления домов и квартир , 322 млн грн компенсаций.

Стоимость электроэнергии на оптовом рынке в Украине ниже, чем средняя цена в соседних европейских странах. Цены на передачу и распределение электричества значительно ниже, чем в соседних странах, считает и.о. министра энергетики Юрий Витренко. "Большие промышленные потребители все равно недовольны. Им нужна стабильность, другим – гибкость, всем нужна организованность, а рынку этого не хватает", — сетует Витренко. При этом он отмечает, что у населения недостаточно денег для платы за электричество даже при таких тарифах.