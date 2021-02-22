Кабмин выделил 322 млн гривен компенсации за электроэнергию, потребленную в январе

Компенсацию получат те домохозяйства, у которых установлено электроотопление

В феврале 2021 года Кабинет министров выделил семьям, использующим для отопления домов и квартир электрические котлы, 322 миллиона гривен.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В феврале мы ввели компенсации людям, у которых установлено электроотопление. На этой неделе Министерство социальной политики уже перечислило 322 млн грн компенсации за потребленную в январе электроэнергию для более 571000 граждан. Как и было обещано, государство не оставит людей без поддержки", – написал чиновник.

[ + – ] Сообщение Дениса Шмыгаля

Напомним, что на компенсацию могут рассчитывать:

люди, живущие в жилых домах (в том числе гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных электроотопительными установками;

люди, живущие в не газифицированных многоквартирных домах, в которых отсутствуют или не работают системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности);

многодетные и приемные семьи, а также детские дома семейного типа.

Ранее сообщалось, что Минсоцполитики подготовило проект постановления Кабмина о компенсациях за подорожание электроэнергии. Их получат те, кто установил электроотопление. На эти цели из специального фонда госбюджета выделят 1,4 млрд грн.

Также мы писали, что Кабинет министров на своем заседании в среду, 27 января принял постановление, согласно которому повышение тарифов на электроэнергию будет компенсировано части бытовых потребителей.

Фокус сообщал, что украинцы смогут потребовать десятикратную компенсацию за неправильные платежки.