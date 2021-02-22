Кабмін виділив 322 млн гривень компенсації за електроенергію, спожиту в січні

Компенсацію отримають ті домогосподарства, в яких встановлене електроопалення.

У лютому 2021 року Кабінет міністрів виділив сім'ям, які використовують для опалення будинків і квартир електричні котли, 322 мільйони гривень.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"У лютому ми ввели компенсації людям, в яких встановлене електроопалення. Цього тижня Міністерство соціальної політики вже перерахувало 322 млн грн компенсації за спожиту в січні електроенергію для більш 571 000 громадян. Як і було обіцяно, держава не залишить людей без підтримки", — написав чиновник.

[ + – ] Повідомлення Дениса Шмигаль

Нагадаємо, що на компенсацію можуть розраховувати:

люди, які живуть у житлових будинках (зокрема готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних електроопалювальними установками;

люди, які живуть в не газифікованих багатоквартирних будинках, в яких відсутні або не працюють системи централізованого теплопостачання (зокрема в сільській місцевості);

багатодітні та прийомні сім'ї, а також дитячі будинки сімейного типу.

Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабміну про компенсації за подорожчання електроенергії. Їх отримають ті, хто встановив електроопалення. На ці цілі зі спеціального фонду держбюджету виділять 1,4 млрд грн.

Також ми писали, що Кабінет міністрів на своєму засіданні в середу, 27 січня ухвалив постанову, згідно з якою підвищення тарифів на електроенергію компенсують частині побутових споживачів.

Фокус повідомляв, що українці зможуть вимагати десятикратну компенсацію за неправильні платіжки.