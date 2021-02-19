Украинцы смогут потребовать десятикратную компенсацию за неправильные платежки: детали закона

Поставщикам придется расплачиваться за малейшие ошибки и возмещать украинцам "лишние" суммы.

Законопроект №3097 предусматривает, что любой потребитель сможет потребовать от коммунальной компании десятикратную компенсацию за начисление неправильной стоимости услуг. 19 февраля 2021 года документ передали на доработку в профильный комитет, сообщает сайт Верховной Рады.

Авторы документа, народные депутаты Сергей Власенко и Александр Абдулин из "Батькивщины" обратили внимание, что ошибки в платежках для населения стали массовым явлением. В объяснительной записке отмечается, что операторы якобы указывают завышенную стоимость услуг, а жильцам приходится годами доказывать их неправоту. Главными причинами ошибок называют: халатность, использование неутвержденных тарифов и включение услуг, которые не предусмотрены законодательством.

В документе предлагается, чтобы поставщики компенсировали ущерб потребителям, которым насчитали неправильную сумму в платежках. Чтобы получить деньги, человеку придется доказать ошибку в суде. В таком случае коммунальщики "обязаны выплатить бытовом потребителю, конечному потребителю коммунальной услуги компенсацию в десятикратном размере от полной стоимости, начисленной с нарушением условий договора для оплаты бытовым потребителем".

Ранее стало известно, что 571,6 тысячи украинцев выплатят компенсацию после отмены льготного тарифа на электроотопление. Как объяснила министр социальной политики Марина Лазебная, деньги с февраля по апрель будут ежемесячно выплачивать таким льготным категориям: детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи. Разницу возместят лишь тем гражданам, у которых стоят электрические отопительные котлы, но нет доступа к газу или центральному отоплению.

На этот проект выделили 1,4 миллиарда гривен из программы выплаты субсидий. Заявка составила 322 миллиона гривен, средний размер выплат составил 564 гривны в месяц. Деньги уже перечислили на поставщиков универсальных услуг, скоро эти средства зачислят на персональные счета потребителей. По словам Марины Лазебной, программа продлится до апреля, после чего правительство снова оценит ситуацию и скорректирует свои действия.