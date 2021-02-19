Українці зможуть вимагати десятикратну компенсацію за неправильні платіжки: деталі закону

Постачальникам доведеться розплачуватися за найменші помилки і відшкодовувати українцям "зайві" суми.

Законопроект №3097 передбачає, що будь-який споживач зможе вимагати від комунальної компанії десятикратну компенсацію за нарахування неправильної вартості послуг. 19 лютого 2021 року документ передали на доопрацювання в профільний комітет, повідомляє сайт Верховної Ради.

Автори документа, народні депутати Сергій Власенко та Олександр Абдулін із "Батьківщини" звернули увагу, що помилки в платіжках для населення стали масовим явищем. У пояснювальній записці зазначається, що оператори нібито вказують завищену вартість послуг, а мешканцям доводиться роками доводити їх неправоту. Головними причинами помилок називають: недбалість, використання незатверджених тарифів і врахування послуг, які не передбачені законодавством.

У документі пропонується, щоб постачальники компенсували збиток споживачам, яким нарахували неправильну суму в платіжках. Щоб отримати гроші, людині доведеться довести помилку в суді. У такому випадку комунальники "зобов'язані виплатити побутовому споживачеві, кінцевому споживачеві комунальної послуги компенсацію в десятикратному розмірі від повної вартості, нарахованої з порушенням умов договору для оплати побутовим споживачем".

Раніше стало відомо, що 571,6 тисяч українців виплатять компенсацію після скасування пільгового тарифу на електроопалення. Як пояснила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, гроші з лютого по квітень будуть щомісяця виплачувати таким пільговим категоріям: дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім'ї. Різницю відшкодують лише тим громадянам, в яких стоять електричні опалювальні котли, але немає доступу до газу або центрального опалення.

На цей проект виділили 1,4 мільярди гривень з програми виплати субсидій. Заявка склала 322 мільйони гривень, середній розмір виплат склав 564 гривні на місяць. Гроші вже перерахували на постачальників універсальних послуг, скоро ці кошти зарахують на персональні рахунки споживачів. За словами Марини Лазебної, програма триватиме до квітня, після чого уряд знову оцінить ситуацію та скоректує свої дії.