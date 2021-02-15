Украинцам будут три месяца компенсировать льготные тарифы за отопление

Средний размер помощи составит 564 гривны, а деньги получат лишь льготные категории населения.

Совсем скоро 571,6 тысячи украинцев получат компенсацию после отмены льготного тарифа на электроотопление, средний размер выплат составит 564 гривны. 15 февраля министр социальной политики Марина Лазебная анонсировала нововведения на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка".

Она подчеркнула, что Кабмин уже принял соответствующее постановление. В свою очередь, Минсоцполитики подготовились к выплатам в сотрудничестве с Минэнерго и поставщиками универсальных услуг. Ведомство также приняло заявку на всех потребителей электроотопления, которым решили компенсировать разницу между действующим тарифом и льготным.

"Мы уже даже перечислили им средства на поставщиков универсальных услуг, которые будут зачислены на личные счета потребителей", — заявила Марина Лазебная во время своего выступления. — "заявка составила 322 миллиона гривен для 571,6 тысячи потребителей, средний размер компенсации составляет 564 гривны. Программа будет работать ограниченный период времени — до апреля".

Министр добавила, что средства в размере 1,4 миллиарда гривен взяли из программы выплаты субсидий, которая пока обеспечена финансами. Как подчеркнула Лазебная, сейчас украинцам важно продержаться до конца отопительного сезона, а потом правительство сможет корректировать действия.

Согласно постановлению Кабмина, компенсацию смогут получить льготные категории населения, дома которых оборудованы электрокотлами, не были подключены к центральному отоплению или газовой системе. В список входят многодетные и приемные семьи, а также детские дома семейного типа.

Ранее Кабмин снизил тарифы на газ для населения до 6,99 гривен за кубометр после резкого повышения, вступают в силу с февраля и до конца отопительного сезона. В Офисе президента объявили, что большинство компаний-поставщиков газа пошли навстречу украинцам и снизили цены до 6,99 гривен за кубометр уже за январь. С 15 февраля украинским семьям уже начали рассылать платежки за прошлый месяц, и многие увидят в них не такие большие суммы.