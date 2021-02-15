Большинство поставщиков снизили цену на газ за январь до 6,99 гривен, – Офис Президента

Многие украинцы смогут заплатить за коммунальные услуги куда меньше, чем ожидали после повышения в начале года.

Большинство компаний-поставщиков решили снизить стоимость газа за январь до минимума, хотя могли этого не делать. Таким образом за первый месяц 2021 года украинским потребителям насчитают по 6,99 гривны за кубометр несмотря на заявленные повышения по всей стране. Подробности замглавы Офиса Президента Юлия Свириденко рассказала на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка", передает пресс-служба на официальном сайте.

Решение Кабмина об ограничении цен на газ до 6,99 гривны за кубический метр, принятое совместно с местными властями, должно вступить в силу только с февраля и повлияет на платежки, которые украинцы должны получить в марте. Но по словам Юлии Свириденко, поставщики учли финансовые проблемы украинцев из-за эпидемии коронавируса и решили изменить тарифы пораньше.

"Большинство участников рынка пошли навстречу потребителям и, понимая тяжелую ситуацию, которая сложилась в стране в связи с ковидом и снижением деловой активности, пошли на то, чтобы также установить цену реализации газа 6,99 гривны в январе, феврале и марте", — объяснила она.

[ + – ] Юлия Свириденко из ОП рассказала о тарифах на газ

Представитель ОП напомнила, что с августа 2020 года украинское правительство запустило рынок газа для населения, который позволил потребителям выбирать и менять поставщиков в любой момент. При этом около 76% рынка составляют газсбыты, значительную долю (7-8%) занимают предприятия НАК "Нафтогаз". Компании начали злоупотреблять своим монопольным положением во многих регионах и устанавливать маржу на 25%-44% выше цены, которую предлагал НАК «Нафтогаз».

Как подчеркнула Юлия Свириденко, Антимонопольный комитет Украины изучает злоупотребления на газовом рынке. По итогам проверок 18 облгазсбытов в 15 областях уже получили штрафы на общую сумму 380 миллионов гривен. Еще одной причиной повышения тарифов она назвала тот факт, что сами потребители редко меняют поставщиков в пользу конкурентов, предлагающих топливо по более выгодным условиям. Монополисты же активно мешают такому переходу, к примеру, не указывают в платежках все необходимые реквизиты.

Ранее НАК "Нафтогаз" объявил оптовую стоимость на газ для производителей тепловой энергии. С 1 января она составит 7 331,45 гривны за тысячу кубометров (без НДС и доставки) — это на 20,1% дороже по сравнению с декабрем 2020 года (6 103,10 гривен).