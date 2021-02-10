Национальная компания установила новые тарифы по специальным обязательствам

Цена на голубое топливо от государственной компании подскочила на 20,1% по сравнению с декабрем прошлого года.

С 1 января 2021 оптовая стоимость газа для производителей тепловой энергии в Украине составит 7 331,45 гривны за тысячу кубометров (без НДС и доставки). Новый прейскурант появился на официальном сайте НАК "Нафтогаз".

Цена на голубое топливо от государственной компании подскочила на 20,1% по сравнению с декабрем прошлого года — тогда она составила 6 103,10 гривен. Сейчас же с учетом налога на добавочную стоимость предприятиям придется платить 8 797,7 гривны за кубометр газа.

Как объяснила пресс-служба, руководство приняло решение, основываясь на постановлении Кабинета министров, принятом еще в 2018 году. Тогда правительство утвердило формулу, которая определяет максимально допустимую стоимость газа для украинских производителей. В январе 2021 года "Нафтогаз" не стал публиковать цены за месяц, объяснив отсрочку переговорами с органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины.

Ранее стало известно, что в 2020 году "Нафтогаз Украины" потерял статус самого крупного поставщика импортного газа. Ранее акционерная компания лидировала в рейтинге с огромным отрывом от конкурентов, но по итогам года опустилась на пятую ступеньку рейтинга. В 2019 году "Нафтогаз" сохранил в подземные хранилища рекордное количество газа, а потому со временем сильно сократил объемы импорта.

Больше всего сжиженного топлива в 2020 года закачала из-за границы компания "Евроэнерготрейд", которая разместила в хранилищах 1,25 млрд кубических метров. Официально компанией владеют три физических лица, однако ее связывают с Юрием Дубинским, бывшим бизнес-партнером беглого нардепа Александра Онищенко. Сейчас Дубинский проходит свидетелем по делу о газовых схемах.

Второе место заняла компания "Эру Трейдинг" под руководством американца Дейла Перри и украинца Ярослава Мудрого. Это бывшие партнеры Андрея Фаворова, экс-главы газового дивизиона "Нафтогаза". Третьим в списке оказалась "Газ Ком Трейд", записанная на Александра Кривенко.