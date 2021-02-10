Національна компанія встановила нові тарифи за спеціальними зобов'язаннями

Ціна на блакитне паливо від державної компанії підскочила на 20,1% порівняно з груднем минулого року.

З 1 січня 2021 оптова вартість газу для виробників теплової енергії в Україні становитиме 7 331,45 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ і доставлення). Новий прейскурант з'явився на офіційному сайті НАК "Нафтогаз".

Ціна на блакитне паливо від державної компанії підскочила на 20,1% порівняно з груднем минулого року — тоді вона становила 6 103,10 гривень. Зараз же з урахуванням податку на додану вартість підприємствам доведеться платити 8 797,7 гривень за кубометр газу.

Як пояснила прес-служба, керівництво ухвалила рішення, грунтуючись на постанові Кабінету міністрів, прийнятій ще у 2018 році. Тоді уряд затвердив формулу, яка визначає максимально допустиму вартість газу для українських виробників. У січні 2021 року "Нафтогаз" не став публікувати ціни за місяць, пояснивши відтермінування переговорами з органами державної влади та Асоціацією міст України.

Раніше стало відомо, що у 2020 році "Нафтогаз України" втратив статус найбільшого постачальника імпортного газу. Раніше акціонерна компанія лідирувала в рейтингу з величезним відривом від конкурентів, але за підсумками року опустилася на п'яту сходинку рейтингу. У 2019 "Нафтогаз" зберіг у підземних сховищах рекордну кількість газу, а тому з часом сильно скоротив обсяги імпорту.

Найбільше зрідженого палива у 2020 року закачала з-за кордону компанія "Євроенерготрейд", яка розмістила в сховищах 1,25 млрд кубічних метрів. Офіційно компанією володіють три фізичні особи, однак її пов'язують з Юрієм Дубинським, колишнім бізнес-партнером нардепа Олександра Онищенка. Наразі Дубинський проходить свідком у справі про газові схеми.

Друге місце посіла компанія "Еру Трейдинг" під керівництвом американця Дейла Перрі та українця Ярослава Мудрого. Це колишні партнери Андрія Фаворова, екс-голови газового дивізіону "Нафтогазу". Третьою в списку опинилася "Газ Ком Трейд", записана на Олександра Кривенка.